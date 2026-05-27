Petro queda bajo la lupa: abren investigación por presunta intervención en política en plena campaña presidencial.

La decisión se produjo tras recientes declaraciones y publicaciones del mandatario relacionadas con las elecciones presidenciales (Fuente: EFE/ Andri Magdych).

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió formalmente una investigación penal de oficio contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por una presunta participación indebida en política durante la actual campaña presidencial. El proceso se inició luego de varias declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales que habrían sido interpretadas como un respaldo al candidato oficialista Iván Cepeda en medio de la contienda electoral.

La decisión quedó consignada en un documento firmado por la presidenta de la Comisión, Gloria Arizabaleta, quien solicitó abrir el trámite correspondiente y asignar un número de radicado para avanzar con el proceso investigativo. El caso se basa en posibles violaciones al artículo 422 del Código Penal, relacionado con intervención en política por parte de servidores públicos.

¿Por qué investigan a Gustavo Petro por participación en política?

La investigación contra el mandatario se originó por sus recientes mensajes y apariciones públicas relacionadas con las elecciones presidenciales que se desarrollan en Colombia. Uno de los episodios que más polémica generó fue un video grabado durante un evento político en Barranquilla, donde presuntamente Petro expresó respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda.

Desde distintos sectores políticos comenzaron a cuestionar si el presidente habría cruzado la línea que separa las funciones institucionales de la participación electoral. En Colombia, la ley prohíbe que funcionarios de la rama ejecutiva intervengan en campañas políticas o favorezcan candidaturas mientras ejercen cargos públicos.

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La Comisión consideró que existían elementos suficientes para iniciar una investigación preliminar de oficio y verificar si hubo una posible conducta irregular.

¿Qué dice la ley colombiana sobre la intervención en política?

La legislación colombiana establece límites estrictos para los funcionarios públicos frente a los procesos electorales. El artículo 422 del Código Penal contempla sanciones relacionadas con la intervención indebida en política por parte de servidores públicos.

Además, las normas vigentes señalan que los funcionarios de la rama ejecutiva no pueden utilizar su cargo, influencia o canales oficiales para respaldar campañas, candidatos o movimientos políticos.

En el caso del presidente de la República, existe un fuero constitucional especial. Eso significa que no puede ser investigado por la justicia ordinaria mientras permanezca en el cargo, por lo que cualquier denuncia debe pasar exclusivamente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

¿Qué puede pasar ahora con la investigación contra Petro?

Tras la apertura formal del expediente, la Comisión deberá adelantar la etapa de recolección de pruebas, análisis de publicaciones, declaraciones y demás elementos relacionados con el caso.

Si durante el proceso se encuentran méritos suficientes, la célula legislativa podría eventualmente presentar una acusación ante el Senado de la República, órgano encargado de actuar como juez político en este tipo de procedimientos contra presidentes en ejercicio.

Sin embargo, este tipo de investigaciones suelen extenderse durante meses y, en muchos casos, no llegan a una sanción definitiva.

¿Cuántas denuncias tiene Gustavo Petro por presunta participación política?

De acuerdo con información conocida en medios nacionales, el presidente Petro acumularía más de siete procesos y denuncias relacionadas con presunta participación indebida en política dentro de la Comisión de Acusaciones.

La controversia ha aumentado en medio de la campaña presidencial, especialmente por el tono de varios mensajes publicados desde las cuentas oficiales del mandatario y por sus constantes referencias al escenario electoral colombiano.

En paralelo, el procurador general, Gregorio Eljach, solicitó a la Comisión un informe detallado sobre todas las denuncias y actuaciones abiertas contra el jefe de Estado relacionadas con este tema.

¿La Procuraduría puede investigar al presidente Gustavo Petro?

No directamente. En Colombia, la Procuraduría General no tiene competencia para investigar disciplinariamente al presidente de la República debido al fuero constitucional que protege al jefe de Estado.

No obstante, el Ministerio Público sí puede ejercer vigilancia institucional y seguimiento sobre los procesos que adelanta la Comisión de Investigación y Acusación, especialmente cuando se trata de asuntos relacionados con posibles faltas electorales o disciplinarias de alto impacto nacional.

Por ahora, la apertura de esta nueva investigación vuelve a poner al gobierno Petro en el centro del debate político a pocos días de una de las elecciones presidenciales más tensas y polarizadas de los últimos años en Colombia.

Con información de EFE.-