Un nuevo hecho violento sacudió a Riohacha durante la madrugada de este miércoles 27 de mayo, luego de que se registrara una fuerte explosión en inmediaciones de una instalación militar ubicada sobre la Troncal del Caribe. El ataque dejó varios soldados heridos y obligó a desplegar un amplio operativo de seguridad en la zona.

La situación ocurrió cerca del Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, uno de los puntos estratégicos del Ejército en el departamento de La Guajira. La detonación generó alarma entre habitantes cercanos y afectó la movilidad sobre una de las vías más importantes del norte del país.

Las autoridades atribuyen preliminarmente el atentado al Ejército de Liberación Nacional y avanzan en las investigaciones para establecer cómo fue ejecutado el ataque, mientras continúan los controles militares y policiales en el sector para evitar nuevos hechos violentos.

Explosión en batallón militar de Riohacha causó pánico y daños en la zona

La explosión ocurrió en horas de la madrugada y el estruendo fue escuchado en distintos sectores de Riohacha, lo que provocó momentos de tensión entre residentes y uniformados que se encontraban cerca del batallón militar. Algunos habitantes reportaron que la onda expansiva alcanzó viviendas y estructuras cercanas al lugar del ataque.

Autoridades investigan ataque con explosivos ocurrido sobre la Troncal del Caribe en La Guajira. (Fuente: EFE) Fuente: EFE Christian Escobar Mora

De acuerdo con los primeros reportes, los explosivos habrían sido lanzados contra zonas sensibles de la base militar, causando daños en áreas internas como dormitorios y baños. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran escombros, afectaciones en la infraestructura y la llegada inmediata de las autoridades tras la detonación.

Ejército confirmó soldados heridos tras atentado en La Guajira

El Ejército Nacional de Colombia confirmó de manera preliminar que el ataque dejó 12 soldados heridos. Los militares afectados fueron trasladados a centros médicos de la región, aunque hasta el momento no se ha entregado un balance oficial sobre la gravedad de las lesiones.

La institución rechazó lo ocurrido y aseguró que el atentado puso en riesgo tanto a los uniformados como a la población civil que reside cerca de la zona militar. Además, indicó que los hechos serán investigados por las autoridades competentes para esclarecer responsabilidades y determinar la modalidad exacta del ataque.

Troncal del Caribe fue cerrada tras explosión en Riohacha

Luego del atentado, las autoridades ordenaron el cierre preventivo de la Troncal del Caribe en el sector cercano al batallón, mientras unidades antiexplosivos realizaban inspecciones para descartar la presencia de otros artefactos en el área.

El operativo incluyó controles sobre vías alternas y trochas cercanas, además de un acordonamiento militar y policial para garantizar la seguridad de los habitantes y de los equipos desplegados. El tránsito permaneció restringido durante varias horas mientras avanzaban las labores de verificación.

Autoridades refuerzan seguridad en La Guajira tras ataque atribuido al ELN

Las autoridades manejan como principal hipótesis la participación del Ejército de Liberación Nacional en el atentado ocurrido en Riohacha. Sin embargo, las investigaciones continúan para confirmar la autoría y establecer cómo se planeó el ataque contra la instalación militar.

Mientras avanzan las pesquisas, el Ejército y la Policía reforzaron la presencia de uniformados en distintos puntos de La Guajira, una región donde en los últimos años se han presentado acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales. El objetivo de los operativos es prevenir nuevos ataques y mantener el control de la seguridad en el departamento.