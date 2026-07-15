Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, respondió a las declaraciones de Abelardo de la Espriella y aseguró que continuará defendiendo el acuerdo de paz firmado con las extintas FARC, pese a las amenazas de llevarlo a prisión.

Rodrigo Londoño, conocido durante el conflicto armado como “Timochenko”, volvió a pronunciarse sobre el futuro del acuerdo de paz y aseguró que mantendrá su defensa del proceso firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC.

El presidente del partido Comunes reaccionó a las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, quien anunció su intención de impulsar cambios profundos en la política de paz y manifestó que buscará que el exjefe guerrillero termine en prisión.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Londoño sostuvo que no teme a las consecuencias de su posición y afirmó que continuará respaldando el acuerdo alcanzado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, incluso en medio de las amenazas contra los firmantes de paz.

Timochenko asegura que seguirá defendiendo el acuerdo de paz pese a las amenazas

En su pronunciamiento, Rodrigo Londoño hizo referencia a los cientos de firmantes de paz que han sido asesinados desde la dejación de armas. En ese contexto, señaló que está dispuesto a asumir los riesgos derivados de su posición y aseguró que, si llegara a convertirse en una nueva víctima, otras personas continuarían defendiendo el proceso de paz.

El dirigente de Comunes también expresó su confianza en que millones de colombianos respaldarán la continuidad de los compromisos adquiridos tras la firma del acuerdo. Además, utilizó la expresión “firmes por la paz con justicia social”, una frase con la que hizo alusión al lema político empleado habitualmente por Abelardo de la Espriella.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se pronunció sobre las críticas al acuerdo de paz y las amenazas en su contra. Efe y Shutterstock - Edición propia

Abelardo de la Espriella anuncia cambios al acuerdo de paz y apunta contra Timochenko

La respuesta de Londoño se produjo después de que el presidente electo anunciara su intención de modificar la actual política de paz una vez asuma el poder. Entre sus planteamientos se encuentra desmontar el esquema vigente, eliminar la figura del comisionado para la paz y reemplazarla por un comisionado enfocado en asuntos de seguridad.

De la Espriella también manifestó públicamente que trabaja para que Timochenko sea enviado a prisión y cumpla una condena de por vida. Sus declaraciones abrieron una nueva controversia sobre el futuro del acuerdo firmado con las FARC y sobre el alcance de los compromisos jurídicos asumidos por el Estado colombiano.

El papel de la JEP y las obligaciones de Timochenko tras la firma del acuerdo

Rodrigo Londoño se acogió al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la antigua guerrilla de las FARC. Como parte de ese proceso, quedó sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional que establece obligaciones para los comparecientes y contempla un modelo centrado en el reconocimiento de responsabilidad, el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.

El cumplimiento de esas condiciones resulta determinante dentro del sistema creado por el acuerdo. Los exintegrantes de las FARC sometidos a la JEP deben responder ante el tribunal y atender los requerimientos relacionados con los casos en los que participan, dentro de un esquema diferente al de la justicia penal ordinaria.

El viaje de Timochenko a España que quedó en el centro de la controversia

Uno de los episodios mencionados por De la Espriella fue el reciente viaje de Londoño a España, donde participó en un seminario organizado por la Federación de Partidos de Izquierda de España. La salida del país se realizó con una autorización especial concedida por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tras regresar, el exlíder de las FARC compareció ante la JEP en el marco de las condiciones vinculadas al permiso otorgado. El episodio quedó en el centro de la disputa política, mientras crece la discusión sobre el futuro del acuerdo de paz y las medidas que podría impulsar el próximo gobierno frente a quienes se sometieron al sistema de justicia transicional.