Disidencias de las FARC decretan toque de queda para el fin de semana y endurecen medidas de cara a las elecciones. (Imagen: EFE).

A días de la segunda vuelta presidencial, las disidencias de las FARC que operan en la subregión de La Cordillera, en Nariño, intensificaron su presión sobre las comunidades rurales para obligarlas a votar. La evidencia es un audio atribuido a un cabecilla del frente Franco Benavides, estructura del Estado Mayor Central, en el que se detallan restricciones de movilidad y se confirman sanciones económicas contra quienes decidan abstenerse.

Según la grabación, el grupo armado inhabilitará las actividades laborales desde el jueves previo a la jornada electoral para que los habitantes no puedan alegar falta de tiempo como excusa para no sufragar.

Quiénes quedan alcanzados por las restricciones de las FARC

La medida apunta principalmente a trabajadores agrícolas y personas que deben trasladarse desde zonas rurales hacia centros urbanos para votar. Según el cabecilla, los empleadores no podrán retener a sus trabajadores con obligaciones laborales durante esos días.

El audio hace referencia explícita al corregimiento de La Esmeralda, donde en procesos electorales anteriores varios ciudadanos habrían argumentado compromisos de trabajo para no participar. El transporte público, las tiendas y los restaurantes, en cambio, seguirán funcionando con normalidad.

Las disidencias impusieron restricciones laborales y multas en zonas rurales de Nariño de cara a las elecciones. Shutterstock

Multas para quienes no voten

El punto más grave del mensaje es la confirmación de sanciones económicas para quienes no concurran a las urnas. El propio comandante admite en la grabación que toda la comunidad conoce esta regla y que se aplicará sin excepciones.

El cabecilla también aclaró que la orden de imponer multas fue recibida apenas el día anterior a la difusión del audio, razón por la cual no había sido comunicada en reuniones previas con las comunidades de la zona.

Una práctica que se repite en zonas de conflicto

Lo ocurrido en La Cordillera no es un hecho aislado. Organismos de derechos humanos han documentado en reiteradas ocasiones que las disidencias imponen normas de conducta, limitan la movilidad y aplican mecanismos de control social en los territorios donde tienen presencia.

Las autoridades habían alertado previamente sobre el riesgo de presiones armadas durante el proceso electoral en distintas zonas de Nariño, un departamento donde estas estructuras mantienen un dominio territorial significativo sobre amplios sectores rurales.

¿Cuándo será la segunda vuelta presidencial en Colombia 2026?

La segunda vuelta presidencial se realizará el domingo 21 de junio de 2026, apenas tres semanas después de la primera jornada electoral.

Ese día, los colombianos volverán a las urnas para escoger entre los dos candidatos más votados de la primera vuelta: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. A diferencia de la primera ronda, en esta ocasión ganará simplemente quien obtenga más votos, sin necesidad de superar el 50 % de los sufragios.

La fecha ya estaba establecida dentro del calendario electoral colombiano y se activa automáticamente cuando ningún aspirante consigue la mayoría absoluta en la primera votación.