Contraloría asumió el control fiscal del Metro de Bogotá tras detectar retrasos en sus obras: 13 de 16 estaciones aún no superan el 90% del avance programado

La Línea 1 del Metro de Bogotá recibió el tren número 18 en el patio taller de Bosa, mientras que el tren 19 ya se encuentra en Cartagena a la espera de continuar su traslado hacia la capital. Con estas dos nuevas unidades, el proyecto avanza en la conformación de la flota que tendrá 30 trenes para su operación .

Cada tren está compuesto por seis vagones y tiene capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros. Por lo tanto, las dos nuevas unidades representan una capacidad conjunta de hasta 3.600 pasajeros, aunque todavía no entrarán directamente al servicio comercial: primero deberán cumplir el proceso de pruebas técnicas previsto para cada tren.

¿Cuántos pasajeros puede transportar cada tren del Metro de Bogotá?

Cada tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá está conformado por seis vagones. En conjunto, puede transportar hasta 1.800 pasajeros.

Con la llegada del tren 18 y el próximo traslado del tren 19 hacia Bogotá, la capacidad asociada a estas dos nuevas unidades llega a 3.600 pasajeros, tomando como referencia la capacidad máxima informada para cada tren.

La incorporación de nuevos trenes es parte del proceso de conformación de la flota completa de la primera línea del Metro. El proyecto contempla 30 trenes para su futura operación.

¿El Metro de Bogotá tendrá trenes con conductor?

No. Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá están diseñados para funcionar de manera 100% automática, por lo que no requieren un conductor a bordo para realizar la operación.

Sin embargo, que sean automáticos no significa que puedan comenzar a transportar pasajeros inmediatamente después de llegar a la ciudad. Cada unidad debe pasar por diferentes verificaciones para comprobar que los sistemas funcionen correctamente antes de avanzar hacia las siguientes etapas de prueba.

De hecho, las pruebas autónomas y energizadas de los trenes sobre el viaducto ya comenzaron en Bogotá. Este proceso permite verificar progresivamente la integración entre los trenes, la infraestructura ferroviaria, los sistemas eléctricos, las comunicaciones y otros componentes del proyecto.

¿Qué pruebas deben hacer los nuevos trenes del Metro de Bogotá?

Antes de incorporarse a las pruebas generales de la Línea 1, los trenes deben pasar por una etapa de verificación en el patio taller.

Cada unidad realiza pruebas estáticas y dinámicas en la vía destinada para este propósito, que tiene 905 metros de longitud. Posteriormente, los trenes pueden avanzar hacia pruebas sobre el viaducto, donde se revisa su comportamiento en condiciones más cercanas a las que tendrá durante su futura operación.

Este procedimiento es necesario para comprobar el funcionamiento de los diferentes sistemas del tren y detectar cualquier aspecto técnico que deba ser revisado antes de continuar con el proceso.

¿Dónde está el tren 18 del Metro de Bogotá y qué pasó con el tren 19?

El tren número 18 ya fue recibido en el patio taller de Bosa, donde continuará con su proceso de alistamiento y pruebas.

En paralelo, el tren número 19 ya llegó a Cartagena. Desde allí deberá continuar su recorrido hacia Bogotá para incorporarse al mismo proceso técnico que realizan las demás unidades.

El traslado de los trenes desde el puerto hasta la capital hace parte de la logística del proyecto. De hecho, desde la llegada del primer tren a Colombia se estableció que las unidades arribarían inicialmente a Cartagena para posteriormente continuar su recorrido terrestre hacia Bogotá.

¿Cuántos trenes tendrá la Línea 1 del Metro de Bogotá?

La Línea 1 del Metro de Bogotá contará con una flota de 30 trenes. Con la llegada de las nuevas unidades, el proyecto continúa acercándose a la conformación completa de ese grupo de vehículos.

La llegada de los trenes ocurre mientras la infraestructura también avanza. Al corte del 31 de agosto de 2026, la obra registraba un avance general de 82,33 %, mientras que el viaducto alcanzó recientemente los 18 kilómetros construidos de los cerca de 24 kilómetros que tendrá el trazado.

Además, los trenes ya realizan recorridos de prueba sobre diferentes sectores del viaducto. Estas actividades permiten comprobar progresivamente el comportamiento de los vehículos y la integración de los distintos sistemas que harán posible la operación de la Línea 1.