La obra del Metro de Bogotá continúa avanzando en distintos frentes. El viaducto ya alcanzó una nueva marca de construcción.

Bogotá prohíbe usar celulares en los colegios durante los recreos: la medida rige desde septiembre

La Línea 1 del Metro de Bogotá ya tiene 18 kilómetros de viaducto construidos, luego de que el sábado 12 de septiembre se instalara el vano con el que se alcanzó esta cifra. De acuerdo con la información oficial, este avance representa tres cuartas partes de los 23,9 kilómetros de viaducto previstos para el proyecto.

El nuevo hito se suma al avance general de la obra, que llegó al 82,33 % con corte al 31 de agosto de 2026. Además, la Empresa Metro de Bogotá confirmó que la doble vía férrea ya supera los nueve kilómetros construidos.

¿Cuántos kilómetros de viaducto tiene construidos la Línea 1 del Metro? Metro de Bogotá

¿Cuántos kilómetros de viaducto tiene construidos la Línea 1 del Metro?

La Línea 1 del Metro de Bogotá tiene 18 kilómetros de viaducto construidos. La cifra se alcanzó durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, después de la instalación de un nuevo vano que permitió completar este tramo de la infraestructura.

En términos del proyecto, los 18 kilómetros representan el 75 % de los 23,9 kilómetros de viaducto que contempla la primera línea del Metro de Bogotá. Por lo tanto, todavía quedan cerca de seis kilómetros por completar para alcanzar la extensión total prevista.

Este avance se conoció pocos días después de que la Administración distrital reportara que el proyecto había llegado al 82,33 % de ejecución general al cierre de agosto.

¿Cuánto falta para terminar el viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Si se toma como referencia una extensión de 23,9 kilómetros, faltan aproximadamente 6 kilómetros de viaducto por construir para completar la totalidad prevista.

El nuevo registro muestra que la estructura principal ya está avanzada en buena parte de su recorrido. La Línea 1 conectará el Patio Taller, en Bosa, con la calle 72 con avenida Caracas, en el límite entre Chapinero y Barrios Unidos. La extensión total del trazado es de aproximadamente 23,9 kilómetros.

¿Cuál es el avance de la Línea 1 del Metro de Bogotá?

Con corte al 31 de agosto de 2026, la Línea 1 del Metro de Bogotá alcanzó un avance general del 82,33 %. Para ese momento, el viaducto registraba 17 kilómetros construidos; posteriormente, durante septiembre, se sumó el nuevo tramo que llevó la cifra hasta los 18 kilómetros.

El avance no se limita a la estructura elevada. También se han desarrollado trabajos relacionados con la vía férrea, estaciones, sistemas y otras obras necesarias para la futura operación del sistema.

Uno de los hitos recientes fue la construcción del puente ferroviario ubicado en la avenida Caracas con calle 26, una estructura de 215 metros de longitud que permite dar continuidad al viaducto en este punto de la ciudad.

¿Ya circulan trenes por el viaducto de la Línea 1?

Durante septiembre de 2026 comenzaron a verse trenes realizando pruebas sobre el viaducto en ambos sentidos, particularmente en sectores del suroccidente de Bogotá.

La circulación de los trenes forma parte de las pruebas necesarias antes de la entrada en operación comercial. Además, la Línea 1 ya cuenta con 17 de los 30 trenes previstos para su funcionamiento, de acuerdo con el reporte distrital publicado a comienzos de septiembre.

Así, mientras continúa la construcción del viaducto, también avanzan las pruebas del material rodante sobre la infraestructura que ya está disponible.