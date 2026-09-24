El proyecto acumula diferencias frente al cronograma en estaciones, accesos, vías y espacio público. La Contraloría asumió el control fiscal integral y mantuvo un seguimiento permanente sobre las obras.

Las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá presentan retrasos frente al cronograma previsto en distintos frentes de construcción, una situación que alcanza a estaciones, accesos, espacio público, malla vial e instalaciones técnicas.

Entre los sectores con mayores alertas aparecen algunos puntos de Kennedy y Patio Taller-El Corzo-avenida Villavicencio, donde permanecen trabajos pendientes y, en determinados frentes, ya se habían superado las fechas previstas de terminación.

La Contraloría General de la República encontró una ejecución general del 82,33% frente al 86,79% programado y asumió el seguimiento y control fiscal integral de la Primera Línea, mientras que la Empresa Metro reconoció retrasos en algunos componentes y sostuvo que mantiene el cronograma previsto para las pruebas y la entrada en operación comercial.

¿Qué estaciones del Metro de Bogotá tienen menos del 90% de avance?

Según un informe de interventoría con corte al 31 de julio de 2026, citado por el concejal Samir Bedoya Piraquive, 13 de las 16 estaciones presentaban un desempeño inferior al 90% programado. Entre los casos con mayores diferencias frente a lo programado aparecieron varias estructuras, acabados y accesos.

Algunos de los porcentajes registrados en el informe son:

Estación 3: 29,95% de ejecución frente a 68,81% programado.

Estación 12: 26,62% frente a 61,13%.

Estación 16: 33,89% frente a 67,21%.

Estación 14: 40,58% frente a 66,28%.

Los accesos también mostraron diferencias ya que el acceso descendente de la Estación 11 tenía 28,47% de ejecución, mientras que el cronograma contemplaba 98%. En la Estación 12, uno de los accesos ascendentes alcanzaba 14,31%, frente al 36,60% previsto.

Estos trabajos son necesarios para completar la infraestructura que permitirá conectar las estaciones con las plataformas y con el entorno urbano. Incluyen estructuras, cubiertas, fachadas, acabados, redes eléctricas y mecánicas, plomería, señalización y sistemas de control.

La Primera Línea registra retrasos en distintos frentes de obra, mientras la Contraloría estableció un seguimiento permanente tras encontrar una ejecución del 82,33% frente al 86,79% previsto. Prensa Mira/Concejo de Bogotá

¿Dónde se concentran los mayores retrasos de las obras?

Uno de los sectores señalados por el informe es Patio Taller-El Corzo-avenida Villavicencio. Allí, cuatro frentes que tenían fecha de terminación en junio de 2026 registraban apenas 2% de avance en julio. Otro frente de la misma zona acumulaba 24,51%, aunque también había superado su fecha prevista de finalización.

En Kennedy también se mantienen alertas en sectores próximos a Portal Américas, la carrera 80, el Hospital de Kennedy y la avenida Boyacá. El concejal Samir Bedoya Piraquive pidió a la Empresa Metro, al concesionario y a la interventoría establecer un plan para recuperar los frentes atrasados y precisar las fechas pendientes.

La decisión de asumir el control fiscal se tomó tras un análisis con corte al 31 de agosto, que encontró una diferencia de 4,46 puntos porcentuales frente al cronograma previsto para la Primera Línea. Metro de Bogotá

Otro de los puntos señalados corresponde a la avenida Primero de Mayo con NQS. Al cierre de julio, ese frente registraba 15,58% de ejecución frente a 66,25% programado y tenía como fecha prevista de terminación el 7 de septiembre de 2026.

La interventoría identificó entre las causas de los retrasos problemas relacionados con acabados, instalaciones MEP, urbanismo, malla vial, espacio público, estructura del viaducto y vigas cajón. También mencionó dificultades en contratación, disponibilidad de materiales y equipos, personal especializado, manejo del tránsito y coordinación entre disciplinas.

¿Qué dijo la Contraloría sobre los retrasos del Metro de Bogotá?

La actualización más reciente llegó el 22 de septiembre, cuando la Contraloría General de la República anunció que asumió la vigilancia y el control fiscal integral de la Primera Línea del Metro y ordenó un seguimiento permanente al proyecto.

La Contraloría General asumió la vigilancia y el control fiscal integral de la Primera Línea del Metro de #Bogotá. Habrá seguimiento permanente para identificar riesgos y proteger los recursos públicos, con competencia prevalente y sin intervenir en la ejecución del proyecto.… https://t.co/fCveO4LOYJ pic.twitter.com/VWQmZiXdhw — Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) September 22, 2026

La decisión se tomó a partir de un análisis técnico que, con corte al 31 de agosto, encontró una ejecución general del 82,33%, frente al 86,79% programado, una diferencia de 4,46 puntos porcentuales. El análisis identificó los siguientes atrasos ponderados en distintos componentes del proyecto:

Estaciones y accesos: 19,24%.

Sistemas y equipos: 18,58%.

Malla vial y espacio público: 52,34%.

Con esta decisión, la Contraloría General asumió la competencia prevalente sobre el control fiscal del proyecto y estableció un seguimiento permanente. La Contraloría de Bogotá, que realiza labores de vigilancia sobre la obra desde 2021, informó que pondrá a disposición de la entidad nacional el trabajo adelantado hasta ahora.

Frente a las alertas, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, reconoció que existen retrasos, principalmente relacionados con la construcción de las estaciones, pero aseguró que las desviaciones pueden recuperarse. Según explicó, el cronograma mantiene el inicio de la marcha blanca para el 14 de septiembre de 2027 y la entrada en operación comercial para marzo de 2028.