El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta naranja y otra amarilla para hoy, miércoles. La alerta naranja es porque la “depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 60 y 70 kilómetros por hora con rachas entre 80 y 130 kilómetros por hora del sector sureste y sur”. La alerta amarilla prevé “vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h con rachas entre 60 y 80 km/h del sector sureste al suroeste, señala Inumet. ✔ Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, El Chorro, El Tesoro, Gerona, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo. ✔ Rocha: 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo y ciudad de Rocha. ✔ Canelones: Atlántida, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Parque del Plata, Pinamar - Pinepark, Salinas, San Luis y Soca. ✔ Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Barrio Hipodromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Getulio Vargas, Isidoro Noblía, La Pedrera, Lago Merín, Las Cañas, Melo, Plácido Rosas, Poblado Uruguay y Río Branco. ✔ Lavalleja: 19 de Junio, Blanes Viale, Colón, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo y Villa Serrana. ✔ Maldonado: Aiguá, Cerros Azules, El Edén, Gregorio Aznárez, Los Talas, Nueva Carrara y Pueblo Solís. ✔ Rocha: 18 de Julio, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, San Luis Al Medio y Velazquez. ✔ Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Mendizábal, Rincón, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara. El aviso especial que emitió Inumet “en los departamentos costeros del Río de la Plata y el Océano Atlántico se espera que se produzca un intenso oleaje debido al incremento en la intensidad del viento, generando una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua”, lo que “afectará las actividades marítimas y las propiedades cercanas a la costa”. En la mañana de este miércoles hay más de 100 mil conexiones eléctricas interrumpidas en todo el país a causa del fuerte temporal, según informa UTE. Los mayores cortes se registran en Canelones (39 mil servicios aún afectados), Maldonado 35 mil y Rocha 19 mil. Además, hay casi 5 mil hogares fuera de servicio en Montevideo y unos 3.600 en el departamento de Cerro Largo. En el caso de Chuy y barra del Chuy, el corte afecta al 99% de los servicios; lo mismo ocurre en San Jacinto (Canelones); y en varias localidades de Maldonado, como La Barra o Las Flores, el corte afecta más del 50% de los clientes. En las últimas horas se registró un derrumbe en el Cerro del Marco, ubicado en el departamento de Rivera, a raíz de los fuertes vientos que afectaron anoche esa zona del país. El fenómeno provocó la caída de rocas y tierra en el lugar, lo que generó preocupación entre los vecinos del lugar.