Sesión inédita en el Congreso de Colombia: el Senado da luz verde a este proyecto en el último viernes del 2025 (Fuente: archivo).

La sesión del Senado de la República programada para el viernes 26 de diciembre de 2025 rompe con la dinámica habitual del Congreso y pone el foco en un asunto estrictamente institucional. En plena temporada de cierre de año, los legisladores fueron citados para cumplir un mandato constitucional que no admite más aplazamientos.

La reunión fue convocada por el presidente del Senado, junto con la Mesa Directiva, y se realizará de manera virtual, un mecanismo que permitirá garantizar el quórum y avanzar en la agenda pese al receso político. El encuentro se desarrolla a partir de las 10 de la mañana y tiene un único punto en discusión.

El trasfondo de esta convocatoria está ligado a las sesiones extraordinarias decretadas por el Gobierno nacional, un recurso que habilita al Congreso para sesionar fuera del periodo ordinario cuando existen asuntos urgentes. En este caso, el plazo legal obliga al Legislativo a pronunciarse antes de febrero de 2026.

Ascensos militares y policiales, el único punto del día

El proyecto que será sometido a votación corresponde a los ascensos de 39 oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, un trámite que ya superó su primer debate en la Comisión Segunda del Senado. Esa instancia avaló las postulaciones tras revisar los perfiles de los oficiales propuestos.

Los ascensos debían consolidarse antes de febrero de 2026 (Fuente: archivo).

Durante el análisis previo, los senadores verificaron antecedentes disciplinarios, jurídicos y administrativos de cada uno de los candidatos. El resultado de esa revisión fue favorable, lo que permitió que la iniciativa avanzara a la plenaria como paso definitivo dentro del procedimiento legislativo.

Una sesión extraordinaria con impacto institucional

La plenaria del 26 de diciembre se desarrollará bajo el amparo del decreto presidencial que convoca al Congreso a sesiones fuera del calendario regular. En ese contexto, el Senado deberá concentrarse exclusivamente en este proyecto, sin abrir espacio para otros debates legislativos.

El cumplimiento de este trámite es clave para la estructura de mando de las Fuerzas Armadas, ya que los ascensos forman parte del normal funcionamiento de la carrera militar y policial. Además, dejar el proceso listo antes del 16 de febrero de 2026 evita vacíos administrativos en los altos rangos de estas instituciones.

Todos los ascensos decididos en el Senado

Ejército Nacional

Al grado de Mayor General, del Brigadier General Vargas Idarraga Raúl Fernando.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Giraldo Jiménez Walther.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Roque Salcedo Ricardo Heriberto.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Carrasquilla Gómez Carlos Enrique.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Soto Sánchez José Bertulfo.

Al grado Brigadier General del Coronel, Esparza Guerrero José Luis.

Al grado Brigadier General del Coronel, Perilla Monroy Raúl.

Al grado Brigadier General del Coronel, Jaramillo Muñoz Diego.

Al grado Brigadier General del Coronel, Aguirre Martínez Jorge Mario.

Al grado Brigadier General del Coronel, Rodríguez Pérez Édgar.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Cómbita Guzmán Javier Humberto.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Suárez Giraldo César Augusto.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Majé Gómez Gabriel Andrés.

Al grado de Brigadier General, del Coronel, Mena Mena Alex Jeferson.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Medina Díaz William Roberto.

Al grado Brigadier General, del Coronel, Ardila Robles Hair.

Armada Nacional

Al grado de almirante, del vicealmirante, Reyna Niño Harry Ernesto.

Al grado de Mayor General del Cuerpo de Infantería de Marina, del Brigadier General del Cuerpo de Infantería de Marina, Olaya Quintero Rafael Castro.

Al grado de vicealmirante, del contralmirante Cabrera Martínez Norman Iván.

Al grado de vicealmirante, del contralmirante Oramás Maldonado Carlos Hernando.

Al grado de contralmirante del capitán de navío Pinilla Acosta Juan Pablo.

Al Grado de Brigadier General del Cuerpo de Infantería de Marina, del Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, Fernández Rojas Nelson.

Al grado de Brigadier General del Cuerpo de Infantería de Marina, del Coronel del Cuerpo de Infantería de Marina, Mejía Giraldo Evert.

Al grado de contralmirante, del capitán de navío, Sanabria Gaitán Darío Eduardo.

Al grado de contralmirante, del capitán de navío Callamand Andrade Rafael Leonardo.

Al grado de contralmirante del capitán de navío Montañez Torres Jaime Leonardo.

Fuerza Aeroespacial Colombiana

Al grado de general del mayor general Silva Rueda Carlos Fernando.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Bocanegra Bernal Federico.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Mosquera Dueñas Juan Francisco Santiago Manuel José.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Bueno Pineda Ádilson Nevardo.

Así mismo, al Grado de Mayor General, del Brigadier General, Salamanca Rodríguez Edgar Alexander.

Al grado de Mayor General, del Brigadier General, Correa Duque Fernando.

Al grado de Brigadier General, del Coronel, López Mejía John Henry.

Al grado de Brigadier General, del Coronel, Navarro Carrascal Gustavo Adolfo.

Al grado de Brigadier General, del Coronel, Henao Bohórquez Jorge Andrés.

Policía Nacional