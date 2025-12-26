Llega un fuerte diluvio que pone a todas estas zonas en alerta: cuáles son las más afectadas por la lluvia (Fuente: archivo).

Confirmado por el Gobierno | Colombia detectó primer caso de la influenza A H3N2: cómo cuidarse

El IDEAM advirtió que, este viernes, Colombia tendrá importantes lluvias y tormentas eléctricas en gran parte del país. Las autoridades llaman a los sistemas de gestión del riesgo y a la población a mantenerse informados y preparados.

Finalizando la semana laboral, la mayor probabilidad de lluvias continuará en la región Pacífica. En la región Andina, es probable un ligero aumento de precipitaciones en el centro y en sectores dispersos del oriente, especialmente en los Santanderes.

Con este panorama, muchos ciudadanos quieren saber qué zonas podrían seguir bajo lluvia y tormentas en las próximas horas y dónde existe mayor riesgo de encharcamientos, crecientes súbitas o deslizamientos de tierra, escenarios que pueden venir acompañados localmente de tormentas eléctricas y episodios de granizo, sobre todo en áreas de cordillera.

¿Qué municipios serán los más afectados por las lluvias del 26 de diciembre?

Las precipitaciones más intensas del viernes se concentrarán en departamentos con alta actividad convectiva. De acuerdo con el análisis técnico, se esperan lluvias y actividad eléctrica dispersa en zonas de:

Chocó

Occidente y sur del Valle del Cauca

Occidente de Cauca y Nariño

Occidente y sur de Antioquia

Caldas

Tolima

Occidente de Putumayo

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son posibles algunas lloviznas o lluvias de corta duración.

El Ideam lanza alertas para distintas zonas de Colombia que podrían recibir fuertes lluvias (Fuente: archivo).

En cada uno de estos departamentos, los municipios ubicados en zonas montañosas, corredores viales y áreas cercanas a cuencas hídricas tendrán mayor riesgo de acumulados de agua, caídas de árboles, crecientes súbitas o desbordamientos locales.

¿Cómo será el clima en Bogotá este viernes 26 de diciembre?

Bogotá verá un día parcialmente soleado, con unos pocos chubascos en la tarde. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 21, subiendo un poco con respecto al día de ayer.

¿Por qué se presentan lluvias constantes en esta parte de diciembre?

El comportamiento atmosférico de esta semana se explica por la presencia de humedad abundante en niveles medios y bajos, sumada a sistemas de inestabilidad provenientes del Pacífico que interactúan con el calentamiento diurno

Esta combinación favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de producir lluvias constantes, descargas eléctricas y precipitaciones más intensas en zonas específicas del país.

Qué recomiendan las autoridades ante las lluvias y posibles granizadas

Según las orientaciones del IDEAM y del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante este escenario de lluvias intensas y tormentas es clave que comunidades y autoridades locales refuercen medidas básicas de prevención y autoprotección.

Revisar y asegurar techos, canales y desagües de viviendas y comercios para evitar filtraciones, acumulaciones de agua y desprendimientos durante episodios de lluvia fuerte o granizo.

No acercarse ni intentar cruzar ríos, quebradas o caños crecidos , ni a pie ni en vehículo, y respetar los cierres viales temporales en zonas de inundación o caída de material.

Identificar puntos críticos por deslizamientos en barrios de ladera y carreteras, reportar cualquier grieta, hundimiento o ruido inusual en el terreno a las autoridades locales de gestión del riesgo.

Mantenerse informado por canales oficiales del IDEAM y de los comités de gestión del riesgo, evitando difundir cadenas o rumores, y teniendo a mano un plan familiar de emergencia con linterna, radio y documentación básica.

En las próximas horas, los organismos de monitoreo continuarán actualizando las alertas hidrometeorológicas y los pronósticos de lluvia, por lo que se recomienda seguir de cerca los boletines oficiales y atender de inmediato cualquier instrucción de evacuación preventiva o restricción de acceso a zonas de riesgo.