Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para las personas que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte. Durante el sorteo del jueves, 14 de mayo de 2026, Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 333, fueron 8220. La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes: Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son: Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes: Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían demorarse por diferentes circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana. El Gobierno colombiano establece un impuesto del 17% al premio bruto de los ganadores para destinarlo al Fondo Financiero Distrital de Salud y, para sumas que sobrepasen a $2.259.120, una retención del 20% para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Define límites claros en tiempo y dinero, mantente alejado de lugares y aplicaciones de apuestas y reemplaza el juego por actividades saludables. También es importante buscar el apoyo de personas de confianza. Si requieres asistencia, no dudes en comunicarte con Jugadores Anónimos Colombia a través de contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org o llámanos a los teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314.