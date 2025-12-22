Varias regiones del país enfrentarán un aumento marcado de lluvias, humedad y tormentas localizadas (Fuente: archivo).

Colombia entrará en un periodo de 72 horas consecutivas de lluvias frecuentes, alta humedad y riesgo de tormentas fuertes, un escenario que se intensificará entre el lunes 22 y el miércoles 24 de diciembre, justo antes de las celebraciones navideñas.

El patrón atmosférico favorecerá la formación de nubosidad densa, chubascos persistentes y episodios de granizo aislado, especialmente en horas de la tarde y la noche.

Aunque no se tratará de lluvias continuas todo el día, sí se espera una alta recurrencia de precipitaciones, acompañadas de sensación térmica elevada y ráfagas de viento que podrían generar afectaciones puntuales.

¿Qué municipios y departamentos serán los más afectados por las lluvias navideñas?

Los análisis del pronóstico muestran que los mayores impactos se concentrarán en:

Región Andina:

Municipios de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Santander, donde se prevén lluvias recurrentes, aumento de la humedad y tormentas aisladas con posibilidad de granizo en zonas altas.

Región Caribe:

Sectores del Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar, con chubascos intermitentes y vientos del norte que favorecerán tormentas eléctricas localizadas.

Región Pacífica:

Zonas de Valle del Cauca, Cauca y Chocó, donde las lluvias podrían ser más intensas y persistentes, especialmente en la noche.

Región Orinoquía y Amazonía:

Municipios de Guaviare, Guainía y Amazonas, con lluvias frecuentes y cielos mayormente cubiertos.

Aumentan las lluvias y la humedad en Colombia por un patrón inestable que durará al menos tres días.

¿Por qué se habla de granizo navideño en algunas zonas del país?

El riesgo de granizo durante la temporada navideña está asociado al fuerte contraste entre el calor diurno y el ingreso de aire húmedo. Esta combinación favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical, capaces de generar:

Tormentas eléctricas intensas

Ráfagas de viento entre 20 y 30 km/h

Granizo aislado, principalmente en zonas montañosas

Lluvias intensas en cortos periodos

Aunque el granizo no será generalizado, sí podría presentarse de forma puntual en municipios del altiplano y zonas andinas.

¿Cómo estará el clima en Colombia el lunes 22 de diciembre?

El lunes marcará el inicio del periodo inestable:

Probabilidad de lluvia cercana al 70 %.

Acumulados alrededor de 3 mm.

Temperaturas entre 30 °C y 22 °C.

Viento del norte con ráfagas de hasta 19 km/h.

Durante la mañana predominarán lluvias débiles, mientras que en la tarde habrá intervalos de sol con ambiente muy húmedo, lo que aumentará la sensación de calor.

¿Qué se espera para el martes 23 de diciembre con la cercanía de Navidad?

El martes se caracterizará por altas temperaturas y humedad elevada, con lluvias más dispersas:

Probabilidad de precipitación del 80 %.

Máximas cercanas a los 31 °C.

Sensación térmica que podría superar los 35 °C en algunas zonas.

Las lluvias aparecerán principalmente en la noche, cuando el cielo se cubra y se reactiven los chubascos.

¿El miércoles 24 de diciembre será lluvioso en Colombia?

El miércoles, víspera de Navidad, mantendrá la inestabilidad:

Probabilidad de lluvia del 70 %.

Acumulados cercanos a 5 mm.

Vientos del norte y noreste con ráfagas de hasta 30 km/h.

Aunque habrá momentos de cielo parcialmente despejado, las lluvias volverán en la noche, acompañadas de viento y aumento de nubosidad.