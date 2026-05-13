La Registraduría Nacional comenzó las jornadas de capacitación para los ciudadanos designados como jurados de votación de las elecciones del próximo 31 de mayo. Estas actividades hacen parte del calendario electoral y buscan preparar a quienes estarán a cargo de una de las funciones más importantes durante la jornada democrática. Siga las Elecciones de Colombia en 2026 Desde el 11 de mayo, miles de personas en todo el país empezaron a recibir formación sobre cómo manejar los formularios electorales, verificar la identidad de los votantes y realizar el conteo de votos. En Bogotá, las capacitaciones se desarrollarán en Corferias hasta el próximo 28 de mayo. La entidad recordó que tanto asistir a las capacitaciones como ejercer el cargo de jurado son obligaciones legales. Además, insistió en que los jurados representan a la sociedad civil y son considerados la primera autoridad electoral en cada mesa de votación. La Registraduría informó que las jornadas pedagógicas tendrán una duración aproximada de una hora y media. En Bogotá se realizarán cinco sesiones diarias en Corferias, con el objetivo de capacitar a los más de 124.000 jurados designados para las elecciones presidenciales de este año. Durante las capacitaciones, los ciudadanos recibirán instrucciones sobre la entrega de tarjetas electorales, el diligenciamiento del formulario E-11, el conteo de votos y el manejo de los pliegos electorales. La entidad señaló que estos procesos son fundamentales para garantizar la transparencia de la jornada electoral. La Registraduría reiteró que el cargo de jurado de votación es de forzosa aceptación, por lo que no asistir a las capacitaciones o incumplir con la función asignada puede generar sanciones económicas y disciplinarias. En el caso de trabajadores del sector privado e independientes, las multas podrían llegar hasta los 10 salarios mínimos legales vigentes. Para los funcionarios públicos, además de las sanciones económicas, podrían abrirse investigaciones disciplinarias e incluso procesos de destitución. Los ciudadanos pueden verificar si fueron seleccionados como jurados de votación ingresando al portal oficial de la Registraduría Nacional. Allí deberán acceder a la opción “Jurados de votación” y consultar con el número de cédula. La autoridad electoral también advirtió que las notificaciones únicamente se realizan a través de los canales oficiales de la Registraduría. Por esa razón, recomendó a los ciudadanos desconfiar de mensajes o enlaces enviados desde plataformas no autorizadas.