El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción Meteorológica (WPC) emitieron nuevas alertas por un sistema de tormentas severas que podría extenderse durante 36 horas consecutivas. El fenómeno estará acompañado por lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 60 km/h. Las autoridades advirtieron por posibles inundaciones repentinas, caída de árboles y cortes de energía. El temporal avanzará sobre distintas regiones con condiciones de inestabilidad persistente. El WPC explicó que las precipitaciones podrían acumular grandes volúmenes de agua en pocas horas. El mayor riesgo se concentra en zonas urbanas y sectores con drenaje insuficiente. Además de las lluvias, el sistema provocará tormentas eléctricas frecuentes y fuertes ráfagas de viento. Algunas tormentas podrían fortalecerse rápidamente durante el avance del frente climático. El NWS pidió evitar actividades al aire libre mientras dure el temporal. También recomendó seguir únicamente los avisos oficiales y mantenerse informado ante posibles cambios en las alertas. Las autoridades meteorológicas recomendaron permanecer dentro de viviendas o edificios cerrados. También aconsejaron alejarse de ventanas y objetos metálicos durante la actividad eléctrica. Entre las principales medidas preventivas se encuentran las siguientes: Las autoridades también pidieron prestar atención a las actualizaciones emitidas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional.