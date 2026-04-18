El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este sábado 18 de abril que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas durante el fin de semana. Se espera una jornada de precipitaciones en gran parte del país, aunque con variaciones en la intensidad según la región. Estas condiciones mantienen en alerta a las autoridades y a la población por posibles inundaciones, deslizamientos y complicaciones en la movilidad. Para este sábado, el organismo prevé lluvias persistentes especialmente en la región Pacífica, donde se presentarán precipitaciones moderadas a fuertes, con mayor intensidad en Chocó. En otros sectores del país también se esperan acumulados importantes, particularmente en: Además, se registrarán lluvias moderadas en el occidente de la Orinoquía y precipitaciones continuas en la Amazonía, donde podrían presentarse tormentas aisladas. Estas condiciones se mantendrán durante el domingo, extendiendo el periodo de lluvias por al menos 48 horas en varias regiones del país. En la región Andina predominarán lluvias ligeras a moderadas, con acumulados más altos en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima y Huila, mientras que en Cundinamarca y Boyacá las precipitaciones serán más dispersas. Por su parte, en el Caribe se esperan condiciones mayormente secas, aunque podrían presentarse lluvias ocasionales en el sur de la región. En el archipiélago de San Andrés y Providencia se prevén lluvias aisladas de corta duración. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: Si bien no siempre están previstas tormentas eléctricas, es recomendable seguir estas medidas de prevención: