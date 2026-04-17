El presidente colombiano, Gustavo Petro, elogió este viernes la postura de España frente a la guerra en Irán y frente a la inmigración y ha advertido del peligro de la ultraderecha en Europa. En su opinión, esta demuestra que “Hitler está otra vez vivo” en el continente. Además, el presidente colombiano consideró que hay que “hablar” con Cuba y ha definido como “genocidio” el bloqueo estadounidense sobre la isla. Sobre Venezuela planteó la conveniencia de que el chavismo y el movimiento opositor formen durante “uno o dos años” un gobierno común para generar confianza entre ambas partes. Gustavo Petro opinó que la posición española es “de vanguardia en Europa”. “Enfrentar que lo que han hecho en Irán es una agresión que rompe con el derecho internacional y aceptar que la migración no es empobrecedora de Europa, como dijo Hitler de los judíos, sino enriquecedora”, ha añadido. Sobre todo en un momento en que Adolf Hitler “está otra vez vivo en Europa” a través del “odio racial al extranjero”. “La diversidad es la fuente de riqueza. Ahora, la xenofobia y ganar elecciones a través del odio al extranjero y racial, porque no es a cualquier extranjero, porque depende del color de la piel, eso se llama Hitler”, señaló Petro. El mandatario se encuentra en Barcelona para participar en dos cumbres que tienen lugar durante el fin de semana en Barcelona: la Movilización Global Progresista y a la VI Reunión en Defensa de la Democracia, ambas convocadas por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. En esta entrevista, Petro ha vuelto a criticar la injerencia en Venezuela y Cuba, y ha advertido, en el caso de la isla, que el bloque estadounidense es “genocidio” porque conlleva “matar a un pueblo de hambre”. Estados Unidos “piensa ir a atacar con misiles, imponerse” en Cuba, ha alertado Petro, quien por contra ha insistido en la necesidad de “hablar”. “Cuba es diferente a Venezuela” y eso Estados Unidos no lo ve, porque la isla “vivió una revolución profunda, una de verdad”, ha añadido. En cuanto a Venezuela, ha asegurado que no es amigo de Nicolás Maduro pero ha lamentado su captura y la “agresión” estadounidense en Caracas “una herida irreversible, difícil de sanar por generaciones hacia delante” como le dijo, ha asegurado, al propio Trump. Petro viajará a Caracas el próximo viernes 24 de abril para tratar de reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez. “Si Mahoma no viene a mí, yo voy a la montaña. Y entonces voy a Caracas”, ha dicho sobre este viaje Petro, quien por otro lado ha asegurado que entre el pueblo venezolano hay “un gran temor” al regreso de la opositora María Corina Machado, por si decide acometer una “vendetta política”. Al colombiano le quedan tres meses en el cargo y deja pendientes tareas como lograr la paz con las decenas de grupos armados que siguen operando el territorio, aunque ha logrado impulsar reformas sociales necesarias como la laboral o la del sistema sanitario. En la entrevista, ha considerado que el fracaso de su plan de paz no es solo suyo sino un fracaso “nacional” y ha asegurado que la violencia se concentra solo “en algunas zonas” y no en todo el país. Ha admitido en cualquier caso que su mayor error en el gobierno no son los casos de corrupción que le han rodeado o este fracaso de la paz sino el de “nombrar a un poco de gente que no servía”. “Por mi amplitud ideológica cometí una tontería que le está costando muchísimo a Colombia: metí a una gente que se decía que era de centro y está a la derecha de el expresidente Álvaro Uribe y lo primero que hicieron fue traicionarme”, ha asegurado. Con información de EFE.-