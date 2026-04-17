Perú avanza en un ambicioso plan de modernización militar que contempla la incorporación de nuevos aviones de combate para fortalecer su capacidad aérea y reemplazar parte de su flota actual. La operación se centra en la posible adquisición de 24 cazas F-16 Block 70, fabricados por la compañía estadounidense Lockheed Martin, en una de las inversiones más relevantes en defensa de los últimos años para el país. La decisión responde a la necesidad de renovar aeronaves que ya tienen varias décadas de servicio, como los MiG-29 y los Mirage 2000, que presentan limitaciones técnicas frente a los estándares actuales. En este contexto, el modelo F-16 Block 70 se posicionó como el principal candidato tras un proceso de evaluación en el que también participaron propuestas de Francia y Suecia, según compartió el medio especializado Zona Militar. Uno de los factores clave fue el ajuste de la oferta económica por parte de Lockheed Martin, que pasó de proponer 12 aviones a ofrecer 24 unidades por un monto cercano a los USD 3500 millones, alineándose con el presupuesto disponible. El acuerdo no contempla solo la adquisición de los aviones, sino también un paquete integral que incluye soporte logístico, repuestos, entrenamiento de personal y tecnología asociada. Además, se prevé la incorporación de un lote inicial de armamento y sistemas de combate, junto con herramientas avanzadas como simuladores de vuelo. En paralelo, el programa incluye acuerdos de cooperación industrial que permitirían desarrollar capacidades locales, como mantenimiento especializado y proyectos tecnológicos vinculados al sector aeronáutico. Según el cronograma previsto, los primeros aviones podrían comenzar a llegar a partir de mediados de 2029, siempre que no haya retrasos en el proceso de fabricación y entrega. La compra se estructuraría en etapas, con un primer lote financiado inicialmente y una segunda fase prevista en el presupuesto de los años siguientes para completar la flota. El proceso de elección no estuvo exento de cuestionamientos, especialmente por parte de otras empresas que participaron en la competencia. Algunas críticas apuntaron a la falta de transparencia y a la posible influencia de factores políticos en la decisión final, en lugar de criterios exclusivamente técnicos o económicos. Aun así, el proyecto avanza en su fase final, con la expectativa de concretar una de las mayores modernizaciones de la Fuerza Aérea del Perú en las últimas décadas.