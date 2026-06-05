En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este viernes, 5 de junio de 2026 llegó a 4143.73 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,88%.

En la última semana, la cotización del Euro cayó un 3,37% y en el último año acumula un descenso del 12,16%, reflejando una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro estuvo volátil, con seis alzas y cuatro caídas, sin estabilidad y cerró con impulso alcista tras dos subidas consecutivas.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia al alza en comparación con los dos días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría reflejar un aumento en la confianza del mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia, a un valor por unidad de 4143.73 pesos colombianos, deberán pagar 414373.00 pesos colombianos; comprar 200 euros costará 828746.00 pesos colombianos y 500 euros costarán 2071865.00 pesos colombianos.