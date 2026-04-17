El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió este viernes 17 de abril que se sostendrán las tormentas intensas con lluvias persistentes en gran parte del territorio de Colombia por todo el fin de semana. El ente anunció otro día de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte con los mayores acumulados en las regiones Pacífica, Andina y Amazonía. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. El informe del Ideam de Colombia pronostica una fuerte presencia de tormentas en la mayoría de las regiones del territorio nacional. Las precipitaciones irán mejorando con el correr del fin de semana. En la región Pacífica, especialmente en Chocó, se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes. En Valle del Cauca, Cauca y Nariño serán moderadas a fuertes y de amplia cobertura. En la región Andina se registrarán lluvias generalizadas, con mayor intensidad en Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila y Cundinamarca, y de forma más dispersa en Boyacá. Para la Orinoquía se esperan lluvias moderadas a fuertes, mientras que la Amazonía mantendrá precipitaciones intensas con alta probabilidad de tormentas eléctricas. En el Caribe se prevé un leve aumento de lluvias en el sur de la región, mientras que, hacia el norte se esperan intervalos secos; en San Andrés y Providencia se esperan lluvias aisladas durante el día El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: