El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió este jueves 16 de abril que gran parte del territorio de Colombia enfrentará tormentas intensas con lluvias persistentes que se sostendrán por las próximas 48 horas. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte especialmente en las regiones Pacífica, Andina, Amazonía y sectores de la Orinoquía. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. El informe del Ideam de Colombia pronostica una fuerte presencia de tormentas en la mayoría de las regiones del territorio nacional. Las precipitaciones persistirán también durante el día viernes. En la Pacífica, particularmente en Chocó, se esperan lluvias moderadas a fuertes; en Valle del Cauca, Cauca y Nariño serán moderadas con algunos focos intensos. En la región Andina se prevén precipitaciones generalizadas, moderadas a fuertes, con posibles tormentas en horas de la tarde y noche. La Orinoquía presentará lluvias moderadas, principalmente en el piedemonte, y la Amazonía continuará con precipitaciones abundantes. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: