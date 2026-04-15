El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó este miércoles 15 de abril que diversas regiones de Colombia enfrentarán condiciones meteorológicas adversas para esta semana. Se espera una jornada de precipitaciones y lluvias de intensidad moderada a fuerte en ciertas partes del país. Estas condiciones ponen en alerta a las autoridades y a la población, con el posible riesgo de desbordes, inundaciones y afectaciones a la movilidad. Meteored advirtió que para este miércoles se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en varios sectores del país, principalmente en regiones del centro, occidente y sur. En cuanto al granizo, podría ocurrir en ciertas zonas del país. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se concentrarán en: Además, la institución indicó que para el inicio de la jornada se espera nubosidad y lluvias, especialmente en Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pese a las condiciones húmedas previstas en más de una decena de regiones, la entidad meteorológica señaló que en gran parte del territorio nacional se espera un tiempo seco, con cielos entre despejados, parcialmente nublados, con algunas lluvias. En cuanto al Caribe, el norte de la Amazonía y la Orinoquía, se pronostica tiempo con lluvias. El Ideam recomienda a alcaldías, gobernaciones, agricultores y población en general: