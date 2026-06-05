Este viernes, 5 de junio de 2026, la cotización delreal llegó a 697.4046 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -1,2%.

En la última semana, la cotización del Real cayó -3.79% y en el último año acumuló un descenso de -4.56%, lo que refleja una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Los cambios que presentó el real durante los últimos días

En los últimos 10 días, la cotización del Real mostró una tendencia bajista, con tres repuntes aislados y un día estable en medio y cerró el periodo con cuatro caídas consecutivas.

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 17.91%, significativamente mayor al 15.30% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Real muestra una tendencia positiva en los últimos días. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 69740.46200135882 pesos colombianos; 200 reales cuestan 139480.92400271764 pesos colombianos y 500 reales, 348702.3100067941 pesos colombianos, tomando como valor por unidad 697.4046200135882 pesos colombianos.