Quienes planean una escapada durante la Semana Santa 2026 deberán tener en cuenta el pronóstico del tiempo antes de empacar. El panorama climático para el período que va del lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril estará marcado por lluvias en gran parte del territorio nacional, con mayor intensidad durante los primeros días de la semana y una tendencia a disminuir hacia el Viernes Santo. Según el Ideam, a través de su jefa de la Oficina de Pronósticos y Alertas, Jennifer Dorado, las regiones más afectadas serán la Orinoquía y la Amazonía, aunque también se esperan precipitaciones importantes en el centro-oriente de la región andina, el eje oriental del Pacífico y sectores del centro y sur del Caribe. Los destinos tradicionales de turismo religioso como Popayán, Ipiales, Chiquinquirá y varios municipios de Santander y Boyacá no escapan al pronóstico de lluvias. El Ideam advierte condiciones variables con precipitaciones intermitentes en estas zonas, aunque sin los acumulados intensos previstos para el inicio de la semana. Las lluvias en estos destinos se concentrarán principalmente en las horas de la tarde y la noche, lo que deja espacio para actividades al aire libre durante la mañana. Para el Viernes Santo, si bien persistirán las precipitaciones, la tendencia apunta a una reducción progresiva en su intensidad. En la capital, las lluvias continuarán durante los primeros días de la semana, con chubascos frecuentes en horas de la tarde y la noche, acompañados en algunos casos de descargas eléctricas. Según el Ideam, esta tendencia irá disminuyendo de forma gradual hacia mediados de semana, aunque no se descartan precipitaciones aisladas el jueves y viernes, especialmente en las zonas norte y suroriente de la ciudad. Para quienes tienen previsto viajar por carretera durante estos días, la recomendación es planificar las salidas en los horarios de menor probabilidad de lluvia y mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo en cada tramo del recorrido. El Ideam pone a disposición de los viajeros su portal web oficial y canales de WhatsApp, donde publica boletines actualizados sobre precipitaciones, temperaturas, alertas por deslizamientos, incendios e información hidrológica en tiempo real. Consultar estas fuentes antes y durante el viaje es clave para tomar decisiones informadas y evitar contratiempos en la vía. Las autoridades hacen especial énfasis en la importancia de recurrir a fuentes oficiales y no a información no verificada que circula en redes sociales, donde los pronósticos suelen estar desactualizados o corresponder a otras fechas o regiones del país.