El clima en Colombia tendrá cambios marcados durante la semana del 12 al 19 de abril. Los pronósticos indican un aumento en las lluvias, acompañado de nubosidad densa y tormentas eléctricas. Estas condiciones han llevado a que en redes sociales se hable de una posible “tormenta negra”. Aunque no es un término técnico, se usa para describir jornadas con cielos muy oscuros, baja visibilidad y precipitaciones intensas. En este contexto, lo que se espera para los próximos días coincide con ese tipo de escenario en varias zonas del país. Durante esta semana, el país estará bajo condiciones propias de la temporada de lluvias en Colombia, con alta humedad y formación constante de nubes. Los reportes prevén lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en regiones como la Andina, Caribe y Orinoquía. Este panorama genera días con poca luz natural, cielos cargados y cambios bruscos en el clima. Es en este tipo de situaciones donde se populariza la idea de una “tormenta negra”, por la apariencia oscura del cielo y la intensidad de las precipitaciones. Además, los modelos climáticos apuntan a que abril tendrá lluvias por encima de lo habitual en varias zonas. Esto incrementa la frecuencia de aguaceros y puede generar acumulación de agua en cortos periodos de tiempo. El término “tormenta negra” se ha difundido para describir eventos de mal tiempo con fuerte carga de nubes y lluvias intensas. Aunque no es una categoría oficial, ayuda a explicar cómo se perciben estos episodios desde el punto de vista visual y climático. En los próximos días, factores como la alta humedad, el calor acumulado y la formación de nubes densas favorecen tormentas de rápida aparición. Estas pueden incluir lluvias fuertes, actividad eléctrica y ráfagas de viento que intensifican la sensación de un clima más severo. También influye la variabilidad típica de abril. Es común que en pocas horas el clima pase de cielo parcialmente despejado a tormentas intensas. Este contraste hace que las nubes se perciban más oscuras y densas, reforzando la idea de una tormenta oscura o intensa. Abril es uno de los meses clave de la primera temporada de lluvias en Colombia. Durante este periodo, el aumento de la humedad y la interacción de sistemas atmosféricos favorecen la formación de tormentas frecuentes. En varias regiones, este patrón se traduce en lluvias prolongadas y suelos saturados. Esto puede aumentar el riesgo de inundaciones y deslizamientos, sobre todo en zonas vulnerables o con problemas de drenaje. Este comportamiento del clima explica por qué se presentan jornadas con nubosidad densa y lluvias intensas. Aunque el término no sea oficial, describe un fenómeno recurrente en esta época: días con cielos oscuros, precipitaciones fuertes y cambios rápidos en las condiciones del tiempo.