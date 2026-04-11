Rusia volvió a posicionarse en el debate regional sobre defensa e industria militar tras presentar una propuesta de cooperación tecnológica orientada a países de América Latina. El planteo fue realizado en un contexto de creciente competencia global y apunta a fortalecer capacidades locales mediante esquemas de colaboración industrial. Con acercamientos a países como Nicaragua, Bolivia, Venzuela y Brasil, la iniciativa se enfoca en abrir canales de diálogo con gobiernos y empresas del sector, con el objetivo de avanzar en proyectos de largo plazo vinculados a la producción y el desarrollo de tecnología militar. La propuesta fue expuesta durante un evento clave del sector en Brasil y se inscribe en una estrategia más amplia de Rusia para sostener vínculos técnicos y comerciales con la región, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de alianzas. La iniciativa fue confirmada el 1 de abril de 2025 por Rosoboronexport, la empresa estatal responsable de las exportaciones de armamento de Rusia, durante la feria LAAD 2025, realizada en Río de Janeiro y considerada la principal exposición de defensa y seguridad de América Latina. Según explicó su director general, Alexander Mikheev, el objetivo de la participación rusa fue discutir proyectos de cooperación tecnológica con países latinoamericanos. La propuesta contempla asociaciones para el desarrollo y la producción conjunta de distintos sistemas militares, con participación de empresas locales. Entre las áreas mencionadas por la compañía se encuentran: Rosoboronexport señaló que este tipo de cooperación responde al interés de varios países por avanzar hacia una mayor autonomía estratégica, mediante el fortalecimiento de sus propias industrias de defensa. Durante LAAD 2025, la delegación rusa mantuvo reuniones con representantes de ministerios de Defensa y Fuerzas Armadas de Brasil y de otros países de América Latina. Aunque su estand fue más reducido que el de otros fabricantes internacionales, la empresa utilizó el espacio para encuentros privados y presentaciones técnicas. En la exposición se mostraron réplicas de algunos sistemas considerados de interés para la región, como los cazas Su-57E y Su-35, el tanque T-90MS y el navío de transporte BK-16E, todos ellos parte del catálogo exportable de la industria militar rusa.