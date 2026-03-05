Obtener una licencia de conducción en Colombia implica cumplir con una serie de requisitos obligatorios establecidos por las autoridades de tránsito. Uno de los más importantes es la inscripción previa en el sistema que centraliza la información de conductores, vehículos y trámites relacionados con la movilidad en el país. El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) funciona como una gran base de datos que permite al Estado verificar la información de cada ciudadano que desea realizar gestiones vinculadas al tránsito. Por esta razón, registrarse en este sistema se convirtió en un paso indispensable antes de iniciar el trámite para obtener la licencia de conducción. De cara a 2026, las autoridades mantienen este requisito para todas las personas que quieran conducir legalmente, sin importar la edad. Incluso los ciudadanos mayores de 30, 40 o más años deben completar este registro antes de solicitar su licencia por primera vez. En Colombia, toda persona que quiera obtener una licencia de conducción debe estar inscrita en el Registro Único Nacional de Tránsito, sin importar su edad o experiencia previa al volante. Este requisito aplica tanto para quienes solicitan el documento por primera vez como para quienes necesitan renovarlo, recategorizarlo o tramitar un duplicado. La inscripción permite que las autoridades verifiquen la identidad del solicitante y registren su historial de trámites relacionados con el tránsito. De esta manera, el sistema centraliza información sobre conductores, infracciones, vehículos y certificados necesarios para realizar gestiones ante los organismos de tránsito. Además de estar registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito, los aspirantes a conductor deben cumplir con otros requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte de Colombia. Entre ellos se encuentra la realización de un curso de conducción en un centro autorizado y la aprobación de los exámenes teóricos y prácticos correspondientes. También es obligatorio aprobar un examen médico de aptitud física, mental y de coordinación motriz. Estas pruebas se realizan en centros autorizados que certifican que el solicitante cuenta con las condiciones necesarias para conducir de forma segura en las vías del país. Las autoridades también pueden solicitar que el ciudadano presente un documento de identidad vigente y realice el pago de los derechos del trámite en el organismo de tránsito correspondiente. Estos costos varían según la ciudad y el tipo de licencia que se solicite. Además, antes de finalizar el proceso se verifica si el solicitante tiene multas o sanciones registradas en el sistema. En caso de existir, deberán ser pagadas o tener un acuerdo de pago activo para poder avanzar con el trámite y obtener la licencia de conducción.