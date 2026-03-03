A pocos días de las elecciones legislativas y las consultas presidenciales del 8 de marzo, el Gobierno encendió las alertas por riesgos de seguridad en distintas zonas del país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que tras un cruce de información entre la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional se identificaron 108 municipios bajo alerta. El funcionario explicó que el análisis incluyó 39 variables utilizadas por la Policía para determinar qué territorios presentan mayores amenazas. “Para el 8 de marzo hay unas alertas que usted sabe que hemos hecho con base en la Defensoría del Pueblo, pero cruzadas con la Policía Nacional, que tiene 39 variables para buscar cuáles son realmente los municipios que tienen problemas, y son 108”, señaló Benedetti. Según el balance oficial, buena parte de los municipios priorizados se concentran en regiones con presencia de economías ilegales, especialmente en zonas de cultivo y producción de coca. Entre los puntos críticos mencionados están el Catatumbo, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y el Magdalena Medio, con especial énfasis en el sur de Bolívar. En el más reciente comité de seguimiento electoral, el ministro detalló las medidas adoptadas para proteger a quienes participan en la contienda. “Es la última reunión que se hace del comité para buscar la seguridad de los candidatos a la Presidencia; se han evaluado 64 candidatos y se les ha prestado seguridad”, afirmó. El dispositivo incluye cerca de 400 vehículos blindados, acompañamiento en casi 4000 actividades proselitistas y la movilización de al menos 44.000 integrantes de la Fuerza Pública. Además de los aspirantes presidenciales, el esquema cobija a casi 400 candidatos al Congreso y a cerca de 70 postulados de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. El Ministerio del Interior indicó que el seguimiento a posibles riesgos se mantiene activo mediante labores de inteligencia, principalmente de la Policía Nacional. Benedetti reconoció que se han detectado situaciones puntuales que requirieron atención prioritaria. “Ha habido unas tres o cuatro que manejó el mismo presidente de la República y dio instrucciones”, aseguró el ministro, al referirse a casos específicos que fueron asumidos directamente por el jefe de Estado, Gustavo Petro. El Gobierno sostiene que el objetivo central es garantizar la integridad de los candidatos y asegurar el normal desarrollo de la jornada electoral en los territorios con mayores niveles de riesgo.