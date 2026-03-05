La inasistencia alimentaria volvió a quedar bajo la lupa de la justicia colombiana. La Corte Suprema de Justicia reafirmó que los padres que incumplan el pago de la cuota alimentaria pueden enfrentar procesos penales e incluso ir a la cárcel, especialmente cuando la víctima es un menor de edad. El alto tribunal recordó que la obligación de garantizar alimentos a los hijos no es opcional ni negociable. Se trata de un deber legal establecido en el artículo 233 del Código Penal colombiano, el cual sanciona a quienes se sustraigan sin justificación del cumplimiento de esta responsabilidad. Esta decisión refuerza la protección a madres, hijos y otros familiares que dependen económicamente de esta prestación, y advierte que el incumplimiento puede terminar en condenas de prisión y multas económicas. El artículo 233 de la Ley 599 de 2000, que expide el Código Penal colombiano, establece que incurre en el delito de inasistencia alimentaria quien evite sin justificación cumplir con la obligación de brindar alimentos a personas que legalmente tienen derecho a recibirlos. Entre los beneficiarios de esta obligación se encuentran: La ley establece que quien incumpla este deber puede enfrentar penas de prisión y multas económicas, debido a que la conducta se considera un delito contra la asistencia familiar. La legislación colombiana contempla sanciones penales que pueden implicar prisión para quien incumpla esta obligación. De acuerdo con el Código Penal: Sin embargo, la sanción se vuelve más severa cuando la víctima es un menor de edad. En ese caso, la pena puede aumentar a: Esto significa que un padre que deje de pagar la cuota alimentaria a un hijo menor de 14 años puede enfrentar un proceso penal que termine con una condena de cárcel. El Código Penal también contempla agravantes cuando la persona obligada intenta evadir el pago de forma fraudulenta. Según el artículo 234, la pena puede aumentar hasta en una tercera parte si el responsable: Este tipo de conductas son consideradas especialmente graves porque buscan evadir deliberadamente una obligación legal frente a los hijos o familiares. Sí. La ley colombiana permite iniciar nuevos procesos penales si la persona reincide en la conducta. El artículo 235 del Código Penal establece que una sentencia condenatoria por inasistencia alimentaria no impide que se abra otro proceso si el responsable vuelve a incumplir el pago de los alimentos. Esto significa que la obligación se mantiene en el tiempo y que el incumplimiento reiterado puede generar nuevas sanciones judiciales.