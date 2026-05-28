Abelardo de la Espriella aseguró que gobernaría un solo mandato y luego se retiraría de la vida pública.

El abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que, en caso de llegar a la Presidencia de Colombia, no buscará la reelección y se limitará a un solo mandato para aplicar su plan de gobierno “Patria milagro”, enfocado en seguridad, educación y superación de la pobreza.

En una entrevista con Semana, el aspirante fue contundente al descartar cualquier posibilidad de extender su tiempo en el poder. Comparó su eventual gestión con el cumplimiento de un deber, al afirmar que llegó a “pagar el servicio militar” durante cuatro años de trabajo intensivo, tras los cuales se retiraría de manera definitiva de la vida pública.

Las prioridades del plan de gobierno de De la Espriella

El candidato sostuvo que su propuesta se apoya en la idea de liberar a la población de las estructuras políticas tradicionales, a las que responsabilizó de mantener al país en condiciones precarias. Según planteó, cuanto más vulnerable es la gente, más fácil resulta controlarla para esa clase dirigente.

Al referirse a los principales problemas que enfrenta Colombia, De la Espriella identificó la falta de seguridad, la corrupción y la pobreza como los desafíos centrales. En ese sentido, prometió un país más seguro, un sistema de salud de alto nivel y una política anticorrupción firme que disuada a quienes pretendan apropiarse de recursos públicos.

Abelardo de la Espriella aseguró que gobernaría un solo mandato y luego se retiraría de la vida pública. Mauricio Dueñas Castañeda

Educación, empleo y combate a la pobreza

El aspirante ubicó la educación y el empleo juvenil como ejes prioritarios de su programa. Planteó la meta de un país donde los jóvenes tengan formación y trabajo, donde los pueblos cuenten con agua y alcantarillado, y donde ningún ciudadano se vaya a dormir sin alimentarse.

Para graficar la situación social, mencionó que “20 millones de compatriotas que se van con una mala comida a la cama” y describió casos de pobreza extrema en Barranquilla, donde dijo que hay personas que cocinan papel periódico ante la falta de recursos.

Los pilares económicos de “Patria milagro”

El proyecto que impulsa junto a José Manuel Restrepo contempla la explotación responsable de los recursos naturales, el cierre del déficit fiscal y un crecimiento económico sostenido de entre el 6 y el 7% anual, con respeto por el medio ambiente.

De la Espriella defendió su experiencia en el sector privado

Frente a las críticas sobre su falta de trayectoria en el sector público, el candidato respondió que la experiencia legislativa no equivale a saber administrar. Además, cuestionó a otros aspirantes que, según dijo, creen tener experiencia en gestión por haber sido senadores, y mencionó puntualmente al senador Iván Cepeda.

De la Espriella reivindicó su recorrido al frente de empresas privadas y afirmó que ese conocimiento es el que busca llevar a la administración del Estado. Aunque reconoció no tener experiencia política, afirmó: “Tengo experiencia en ser exitoso, que es lo que quiero que sea el pueblo colombiano y el país, y lo podemos hacer porque tenemos una posibilidad increíble”.