La salud del rey Carlos III se encuentra en un estado crítico. De acuerdo con informes de la prensa británica, el monarca ha experimentado un deterioro en su diagnóstico de cáncer. En este contexto, el príncipe Guillermo, legítimo heredero del trono de la realeza, ha tomado la iniciativa de comunicarse con su hermano Harry. Esta situación ha generado un aumento en la incertidumbre entre los miembros de la corona británica.

A principios de 2024, el rey Carlos III fue diagnosticado de cáncer tras una intervención en la próstata. Desde ese momento, la corona británica no ha proporcionado detalles sobre qué tipo de enfermedad padece el monarca, aunque ha emitido actualizaciones que evidencian el deterioro de su salud.

Con el transcurso del tiempo, las preocupaciones sobre el estado de salud de Carlos III han persistido y los rumores se han intensificado tras la revelación de una reciente hospitalización en 2025 por parte de la prensa británica, lo que llevó a la suspensión de todas las actividades de la realeza de Gran Bretaña.

La salud de Carlos III se deteriora: príncipe Guillermo llama a Harry

En este año, la prensa británica ha vuelto a informar sobre un deterioro a un ritmo preocupante en la salud del rey Carlos III. Según las fuentes periodísticas del Reino Unido, el príncipe Guillermo habría contactado al príncipe Harry con el fin de que reconciliara con su padre.

El objetivo del heredero a la realeza es suavizar tensiones y restablecer la comunicación, tras el hecho de que el príncipe Harry contrajera matrimonio con la actriz Meghan Markle y se distanciara de la familia británica, dado que la pareja no tenía intención de cumplir con las responsabilidades propias de un matrimonio real.

No obstante, no se ha revelado el contenido específico de la conversación ni se conocen los pasos futuros que la realeza tomará en el contexto de un grave agravamiento de la salud del rey Carlos III.

Crisis en la Corona Británica: salud del Rey Carlos III se deteriora y se alista la sucesión

La reina Camila, esposa de Carlos III, ha asumido gradualmente ciertas funciones que tradicionalmente corresponden al **rey** durante su reciente internación. Esto la ha llevado a desempeñar un papel temporal como líder en Gran Bretaña.

Por su parte, el heredero Guillermo ha incrementado su visibilidad y, en tiempos recientes, ha tomado un papel más activo en la toma de decisiones dentro de la monarquía y en las dinámicas internas de la familia.