Tras años paralizada, terminan la autopista más esperada del país que conecta dos importantes ciudades. (Representación de una autopista creada con IA)

Durante años fue una obra inconclusa y sin fecha cierta de finalización. Ahora, una de las autopistas más estratégicas en América latina, en Argentina, vuelve a estar en agenda oficial con un anuncio que cambia el escenario para miles de conductores y para el transporte de cargas entre provincias clave.

La decisión llega después de un largo período de paralización que convirtió a este corredor en un punto crítico por su nivel de siniestralidad. Desde las autoridades argentinas aseguran que el avance permitirá cerrar una etapa marcada por demoras, accidentes y reclamos históricos de la región.

El proyecto apunta a completar los tramos pendientes de una ruta fundamental para la conexión entre el centro del país y el litoral, con una inversión que busca transformar por completo su funcionamiento.

Avanza la construcción de la ruta 19. (Fuente: archivo)

Qué obras se harán para completar la autopista

El Ministerio de Infraestructura de Córdoba detalló que los trabajos contemplan una nueva traza de tipo autopista, diseñada como vía multicarril, con calzadas duplicadas y separadas para mejorar la seguridad vial. La velocidad máxima permitida será de 130 km/h, bajo estándares modernos de circulación.

Además, el plan incluye colectoras con accesos controlados, iluminación en intercambiadores, señalización vertical y demarcación horizontal. También se ejecutarán obras hidráulicas, defensas, forestación y cuatro intersecciones a distinto nivel que permitirán resolver ingresos, retornos y cruces sin interrupciones del tránsito principal.

Dónde estarán los tramos que se reactivan

La intervención abarcará cerca de 33,5 kilómetros que permanecían sin finalizar. Uno de los segmentos irá desde San Francisco hasta Devoto, con una extensión de 16,8 km, mientras que el segundo tramo cubrirá 16,7 km entre Devoto y Cañada Jeanmaire.

Por qué la Ruta 19 es clave para el país

La Autopista Nacional Ruta 19 forma parte de uno de los principales corredores bioceánicos Atlántico–Pacífico, conectando Córdoba con Santa Fe y enlazando con rutas nacionales e internacionales. Por este eje circulan más de tres millones de vehículos al año, con una fuerte presencia de transporte pesado.

El proyecto se suma a otros 29,4 kilómetros ya reactivados entre Arroyito y Santiago Temple, lo que permitirá completar los 62,9 km que habían quedado inconclusos. Según el gobernador Martín Llaryora, la finalización marcará un punto de inflexión para dejar atrás lo que muchos conocían como “la ruta de la muerte” y convertirla en una vía segura y moderna.

Las ciudades que conecta este corredor estratégico

A lo largo de su traza, la Ruta 19 atraviesa y vincula localidades clave como Córdoba Capital, Malvinas Argentinas, Monte Cristo, Río Primero, Arroyito, San Francisco, Sa Pereira, San Gerónimo del Sauce y Santo Tomé, límite urbano con la ciudad de Santa Fe.