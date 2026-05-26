Colombianos en Miami, Houston, Washington y Londres denunciaron largas filas y falta de mesas durante la apertura de la votación presidencial en el exterior.

La apertura de las votaciones presidenciales para los colombianos en el exterior arrancó el lunes 25 de mayo entre reclamos y denuncias de ciudadanos que reportaron fallas logísticas en distintos consulados. Las quejas más frecuentes apuntaron a largas filas, lentitud en las mesas y personas que no alcanzaron a votar antes del cierre de la jornada a las 4:00 p.m.

Los reportes llegaron principalmente desde ciudades de los Estados Unidos como Miami, Houston y Washington, y desde Londres, donde usuarios compartieron fotografías y mensajes en redes sociales describiendo lo que consideraron una logística insuficiente frente al alto número de votantes.

Qué pasó en Miami y Washington: filas de horas y formularios faltantes

Una ciudadana colombiana que denunció lo ocurrido en Miami detalló a El Colombiano que la fila abarcaba cuatro calles y que solo llegar al primer filtro de verificación le tomó tres horas. Señaló además que en las mesas del consulado solo había dos personas verificando votantes de forma manual, lo que generó un cuello de botella que dejó a muchos sin poder sufragar.

“Yo en 12 años viviendo en el exterior nunca vi algo así”, afirmó, y pidió a los consulados mejorar la logística y aumentar el personal disponible.

La jornada electoral para colombianos en el exterior se extiende del 25 al 31 de mayo. ChatGPT - creada con IA

En Washington, las denuncias fueron más allá de las demoras: ciudadanos reportaron también la ausencia de algunos formularios, lo que frenó el avance de la jornada. Algunos votantes en los Estados Unidos llegaron a insinuar posibles intenciones políticas detrás de las demoras, aunque sin aportar pruebas concretas.

Londres y el impacto de los festivos en la afluencia de votantes

En Londres, la situación fue similar. Varios colombianos se quedaron sin ejercer su derecho al voto durante ese primer día, en parte porque la jornada coincidió con el feriado de primavera en el Reino Unido, lo que incrementó la afluencia de manera inesperada.

En Estados Unidos ocurrió algo parecido: el 25 de mayo coincide con el Memorial Day, festivo en el que muchos colombianos aprovecharon el descanso laboral para acudir a las urnas.

Ante las denuncias desde Londres, la embajadora Laura Sarabia respondió que ese día votaron 1.783 colombianos y que el consulado estuvo abierto desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., con las mesas habilitadas por la Registraduría. Recordó además que la jornada en el exterior se extiende durante toda la semana.

¿Qué dice la Registraduría y cuánto tiempo tienen los colombianos para votar?

La Registraduría aclaró que el horario legal para todas las mesas en el exterior es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., según la hora local de cada ciudad, y que la instalación de mesas corresponde a la Cancillería. Recordó además que ni testigos electorales ni jurados están autorizados para divulgar resultados preliminares antes del 31 de mayo.

La jornada electoral en el exterior se extenderá desde el lunes 25 de mayo hasta el sábado 30, con cierre definitivo el domingo 31 de mayo.

El censo electoral en el exterior creció un 45% frente a las elecciones de 2022: solo en los Estados Unidos hay 454.262 colombianos habilitados para votar. Sin embargo, para los días previos al 31 de mayo la Registraduría habilitó 1.489 mesas en el mundo, una cifra menor a las 2.181 disponibles el día central de los comicios.