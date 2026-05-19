La entidad advierte que los principales riesgos electorales están en la compra de votos y la violencia en territorios.

La discusión sobre la seguridad del sistema electoral colombiano volvió al centro del debate tras las declaraciones del registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. En una entrevista radial, el funcionario advirtió que la entrega del código fuente de los programas electorales podría representar un riesgo significativo para la integridad del proceso democrático.

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Según explicó, la exposición de esa información técnica abriría la puerta a posibles intentos de manipulación por parte de actores malintencionados. En ese contexto, insistió en que la prioridad institucional es proteger la infraestructura digital vinculada al preconteo, escrutinio y divulgación de resultados.

Penagos también remarcó que el sistema electoral del país es “eminentemente manual”, ya que los resultados finales dependen de las actas diligenciadas por los jurados de votación, lo que, según su visión, reduce la dependencia del software en la decisión final.

Qué es el código fuente electoral y por qué genera debate en Colombia

El código fuente hace referencia a la estructura interna de los sistemas informáticos que utiliza la Registraduría para procesar información electoral. Incluye las líneas de programación que permiten el funcionamiento de etapas clave como el preconteo, la consolidación de datos y la divulgación de resultados.

De acuerdo con el registrador, entregar ese material implicaría exponer la “arquitectura” completa del sistema, lo que podría facilitar que personas con conocimientos técnicos busquen vulnerabilidades. En ese sentido, sostuvo que especialistas y misiones internacionales de observación han coincidido en que esa información no debe circular de forma abierta.

Hernán Penagos habló sobre la seguridad del sistema electoral colombiano en una entrevista radial. (Fuente: Representación creada con IA) ChatGPT - creada con IA

El funcionario reiteró que el sistema ha sido sometido a auditorías y revisiones por parte de actores políticos, autoridades y observadores, quienes han tenido acceso controlado a su funcionamiento durante procesos de verificación.

Cómo funciona la auditoría del sistema electoral colombiano según la Registraduría

La Registraduría sostiene que el sistema electoral cuenta con un esquema amplio de auditoría nacional e internacional. Este proceso incluye simulacros de preconteo, escrutinio y digitalización con participación de organizaciones políticas y entidades de control.

Además, se destaca la intervención de organismos internacionales como el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), encargado de revisar el funcionamiento del software línea por línea, según lo explicado por el registrador. Estas evaluaciones buscan garantizar la transparencia del sistema antes de cada jornada electoral.

Según la entidad, los informes recientes de auditoría han concluido que el sistema es confiable y que su estructura cumple con estándares de seguridad. Aun así, se insiste en que cualquier modificación digital no tendría impacto sobre las actas físicas firmadas por los jurados de votación.

Ataques cibernéticos y medidas de seguridad en las elecciones colombianas

Uno de los puntos más sensibles mencionados por la Registraduría es el volumen de intentos de ataques cibernéticos registrados durante los últimos procesos electorales. De acuerdo con el registrador, en las elecciones legislativas se identificaron millones de intentos de intrusión y múltiples casos de suplantación del sitio oficial.

Frente a este escenario, se anunció la implementación de mecanismos adicionales de protección, como el “congelamiento” del código fuente mediante claves de verificación. Este sistema permitiría certificar que el software no sufre modificaciones antes del día de la votación.

La entidad también explicó que, durante la jornada electoral, el acceso al código queda restringido y bajo custodia de organismos de control, con el objetivo de evitar cualquier intervención externa.

Riesgos electorales en Colombia: compra de votos, violencia y seguridad territorial

Más allá del componente tecnológico, el registrador afirmó que los principales riesgos del proceso electoral en Colombia no están en el software, sino en factores externos como la compra de votos, la coacción a votantes y la financiación ilegal de campañas.

También advirtió sobre la presencia de grupos armados ilegales en algunas regiones del país, lo que puede generar dificultades para el desarrollo normal de las elecciones. En este sentido, señaló la importancia del acompañamiento de la fuerza pública para garantizar la participación ciudadana.

Finalmente, se destacó que las decisiones sobre posibles traslados de puestos de votación deben ser tomadas por instancias locales de seguimiento electoral, y que hasta el momento no se han definido cambios estructurales en ese sentido.