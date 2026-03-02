Este lunes 2 de marzo comenzaron oficialmente las votaciones en el exterior para elegir el nuevo Congreso de la República y participar en la consulta de precandidatos a la Presidencia en el marco de las Elecciones 2026 en Colombia. La jornada se desarrollará hasta el domingo 8 de marzo, en el horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., según confirmó la Registraduría Nacional del Estado Civil. En total, 1.250.846 colombianos residentes fuera del país están habilitados para ejercer su derecho al voto, en lo que se convierte en el primer gran movimiento electoral del año. De ese total, 683.287 son mujeres y 567.559 hombres, distribuidos en 67 países donde fueron habilitados puestos de votación. La entidad electoral instaló 253 puestos en el exterior. Entre el 2 y el 7 de marzo funcionarán 1.387 mesas, mientras que el 8 de marzo —día clave de cierre— estarán habilitadas 1.945 mesas para atender la mayor afluencia de votantes. Las urnas en el exterior abrieron este lunes 2 de marzo y permanecerán habilitadas durante una semana completa, hasta el domingo 8 de marzo. A diferencia de la jornada nacional en Colombia, el voto en el exterior se extiende por varios días para facilitar la participación de la diáspora. El horario será el mismo en todos los países: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., hora local. Los resultados preliminares de estas votaciones se empezarán a divulgar una vez cierre oficialmente la jornada el 8 de marzo a las 4:00 p. m., cuando concluya el proceso tanto dentro como fuera del territorio nacional. El censo electoral en el exterior supera el millón de ciudadanos, una cifra que confirma el peso creciente de los colombianos residentes en otros países en las decisiones políticas del país. Para esta elección, más de 1,2 millones de connacionales podrán participar en la elección del Senado y la Cámara, así como en la consulta de precandidatos presidenciales, siempre que estén debidamente inscritos en el censo electoral correspondiente. El despliegue logístico incluye 253 puestos distribuidos en 67 países, lo que convierte este proceso en uno de los más amplios organizados por la autoridad electoral fuera del territorio colombiano. Los colombianos en el exterior podrán reclamar varias tarjetas electorales, dependiendo de su elección: Es importante que el votante pida expresamente la tarjeta de la consulta si desea participar en ese mecanismo. La Registraduría Nacional del Estado Civil reiteró que el único documento válido para sufragar, tanto en Colombia como en el exterior, es la cédula de ciudadanía. Se acepta: Los ciudadanos pueden verificar su puesto de votación a través de dos canales oficiales: La recomendación es revisar con anticipación la información para evitar contratiempos el día de la votación.