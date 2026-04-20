La discusión política en Colombia por las Elecciones Presidenciales entra en una nueva fase con el giro en la estrategia de Iván Cepeda, quien ahora abre la puerta a participar en debates presidenciales. Este cambio ocurre en un momento clave, cuando crece la presión de sus rivales y aumenta la expectativa ciudadana por conocer propuestas de fondo. Durante semanas, distintos sectores habían insistido en la necesidad de confrontar ideas en escenarios públicos. La ausencia del candidato generaba cuestionamientos sobre su disposición a debatir temas sensibles como la seguridad, la economía y la gobernabilidad. Ahora, con su decisión de asistir, el debate se posiciona como uno de los eventos más relevantes de la campaña, en medio de un escenario donde las encuestas muestran una contienda más ajustada. El candidato del oficialismo lanzó públicamente el desafío a sus principales contendores, marcando un cambio respecto a su postura anterior. En meses previos había descartado estos espacios al considerarlos poco útiles para el intercambio de ideas. La respuesta no se hizo esperar. Figuras de la oposición recordaron que habían solicitado estos encuentros con anterioridad, cuestionando el momento en que se produce el anuncio y sugiriendo que responde al comportamiento reciente de las encuestas. Otros aspirantes también reaccionaron al anuncio y pidieron que el debate sea amplio e incluya a todos los candidatos. La solicitud apunta a evitar un escenario limitado a pocas figuras y garantizar una discusión representativa. En paralelo, voces políticas destacaron la importancia de estos espacios para fortalecer la democracia, al permitir que los ciudadanos contrasten propuestas y trayectorias en igualdad de condiciones. El candidato oficialista planteó que su participación estará sujeta a reglas claras, incluyendo acuerdos sobre moderadores, temas y dinámicas. Según explicó, estas condiciones buscan evitar lo que calificó como distorsiones mediáticas. Sin embargo, desde otros sectores interpretan estos requisitos como posibles barreras que podrían restringir el alcance del debate o limitar la discusión de temas críticos. Mientras se definen los detalles, el escenario electoral queda marcado por la expectativa de un cara a cara que podría incidir en el rumbo de la campaña.