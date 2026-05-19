Uribe cuestionó directamente al senador Cepeda y aseguró que el modelo actual está afectando a propietarios urbanos y rurales (Fuente: EFE/ Carlos Ortega).

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a encender el debate político en Colombia tras cuestionar con dureza la política de catastro impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro. A través de un pronunciamiento público, el líder del Centro Democrático aseguró que las medidas implementadas bajo el actual Plan Nacional de Desarrollo están generando incrementos desbordados en los avalúos catastrales y golpeando directamente el bolsillo de millones de propietarios.

Las declaraciones también estuvieron dirigidas contra el senador Iván Cepeda Castro, a quien Uribe relacionó con lo que calificó como un “catastro confiscatorio”, una expresión que rápidamente empezó a generar reacciones en distintos sectores políticos y económicos del país.

¿Por qué Álvaro Uribe habla de un “catastro confiscatorio”?

Según explicó el exmandatario, el artículo 49 del actual Plan Nacional de Desarrollo habría abierto la puerta para que se dispararan los avalúos de viviendas urbanas y predios rurales en diferentes municipios del país.

Uribe aseguró que entre 2021 y 2026 el avalúo catastral habría crecido cerca de un 94 %, mientras que en zonas rurales algunos ajustes habrían superado incluso el 1000 %. Para el expresidente, esta situación está llevando a que muchos ciudadanos deban pagar impuestos prediales mucho más altos, aun cuando el valor comercial real de las propiedades no haya aumentado en la misma proporción.

Álvaro Uribe arremete contra Iván Cepeda y Gustavo Petro por el catastro: habló de “confiscación” y crisis de propiedad nacional.

El dirigente político sostuvo que hay casos donde “la casa vale menos que el avalúo”, lo que, según dijo, termina generando una presión económica difícil de sostener para familias y productores del campo.

¿Qué dijo Uribe sobre el derecho a la propiedad en el Gobierno Petro?

Durante sus declaraciones, Uribe fue más allá del debate tributario y aseguró que la política catastral del Gobierno del Pacto Histórico representa una afectación directa al derecho de propiedad privada en Colombia.

El expresidente afirmó que el incremento acelerado de los avalúos estaría provocando que muchos propietarios no puedan asumir los costos de impuestos, contribuciones y obligaciones derivadas de la tierra o de sus viviendas.

Para el líder del Centro Democrático, esta estrategia termina convirtiéndose en una forma indirecta de presión económica sobre quienes poseen propiedades urbanas y rurales, especialmente en sectores agrícolas donde —según indicó— la rentabilidad no alcanza para cubrir las nuevas cargas tributarias.

¿Qué impacto tendría el aumento del avalúo catastral en Colombia?

El debate sobre el catastro multipropósito se ha convertido en uno de los temas más sensibles dentro de la agenda económica y política del país. Mientras el Gobierno defiende las actualizaciones como una herramienta para modernizar la información territorial y combatir inequidades históricas, sectores de oposición advierten sobre posibles efectos en el pago del impuesto predial.

Expertos han señalado que en varios municipios las actualizaciones catastrales han generado incrementos importantes en los cobros anuales, situación que afecta especialmente a propietarios rurales, adultos mayores y familias con ingresos limitados.

Las críticas de Uribe reabren además la discusión sobre el equilibrio entre la actualización de la información predial y la capacidad económica real de los ciudadanos para asumir nuevos costos tributarios.

¿Qué dice el Gobierno Petro sobre el catastro multipropósito?

Desde el Gobierno nacional, el catastro multipropósito ha sido presentado como una herramienta clave para ordenar el territorio, formalizar la propiedad y mejorar la planeación fiscal de los municipios.

La administración de Gustavo Petro ha defendido que el objetivo principal no es “confiscar” propiedades, sino actualizar información que durante décadas permaneció rezagada en amplias zonas del país.

Sin embargo, las críticas desde sectores políticos, gremiales y rurales continúan creciendo, especialmente por el temor a que los incrementos en los avalúos terminen elevando considerablemente el impuesto predial en distintos departamentos del país.