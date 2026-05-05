La frase del emperador y filósofo Marco Aurelio, “Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos”, se convirtió en una de las ideas más representativas del pensamiento estoico. Su mensaje, simple pero profundo, sigue vigente porque apunta a una preocupación universal: cómo enfrentar lo que no podemos controlar. En un contexto donde las personas suelen buscar respuestas frente a la incertidumbre, esta reflexión propone un cambio de enfoque: dejar de centrarse en lo que sucede afuera y poner la atención en la propia forma de pensar y actuar. El concepto central de la frase es la diferencia entre lo que depende de uno mismo y lo que no. Según esta idea, los pensamientos, decisiones y reacciones están bajo control personal, mientras que los hechos externos —como las acciones de otros o las circunstancias— no lo están. Esto implica que, ante una misma situación, distintas personas pueden reaccionar de maneras completamente diferentes. La clave, entonces, no está en cambiar lo que ocurre, sino en elegir cómo interpretarlo y enfrentarlo. Por ejemplo, frente a una situación adversa como la pérdida de un empleo o un problema inesperado, no es posible modificar el hecho en sí, pero sí la actitud con la que se lo afronta. Esa diferencia puede influir directamente en las decisiones posteriores. Marco Aurelio fue emperador del Imperio romano entre los años 161 y 180 d.C. y es considerado uno de los principales representantes del estoicismo, una corriente filosófica que promueve la razón, la disciplina y el autocontrol. Durante su gobierno enfrentó guerras, crisis políticas y epidemias, contextos complejos que influyeron en su forma de pensar. Sus reflexiones, reunidas en la obra conocida como Meditaciones, giran en torno a la importancia de la mente como herramienta para mantener el equilibrio frente a la adversidad. Su pensamiento sigue siendo actual porque aborda problemas cotidianos que aún hoy afectan a las personas, como la ansiedad, la frustración o la necesidad de controlar situaciones externas. En un mundo marcado por la inmediatez y la sobreinformación, es común que las personas intenten controlar todo lo que sucede a su alrededor. Sin embargo, esa expectativa suele generar estrés y frustración. La propuesta de esta frase es más práctica: aceptar que hay factores que no dependen de uno mismo y enfocar la energía en aquello que sí se puede manejar, como las propias decisiones, hábitos y pensamientos. Este enfoque no implica resignación, sino una forma más efectiva de enfrentar los problemas, evitando el desgaste emocional que produce intentar controlar lo incontrolable.