Baja histórica de la jornada laboral: el Gobierno colombiano fijó desde qué fecha estos trabajadores solo cumplirán 42 horas semanales. (Foto: Archivo)

El Gobierno Nacional confirmó de manera oficial la entrada en vigencia de la jornada laboral de 42 horas semanales en Colombia, un cambio que comenzará a aplicarse a partir del miércoles 15 de julio de 2026. La decisión marca un nuevo hito en la regulación del empleo formal y redefine el esquema de tiempo de trabajo en el país.

Con esta disposición, Colombia culmina la fase final de la Ley 2101 de 2021, una reforma que estableció una disminución gradual de las horas laborales. La norma fue diseñada para reducir la carga horaria sin modificar salarios, prestaciones sociales ni derechos adquiridos, manteniendo intactas las condiciones contractuales de los trabajadores.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, la medida apunta a armonizar las exigencias del empleo con la vida personal, al tiempo que busca impulsar la eficiencia de las empresas y promover mejores condiciones de salud física y emocional para los trabajadores. El enfoque oficial combina productividad y bienestar como ejes centrales de la política laboral.

Desde la fecha definida, todas las compañías que operan en el país estarán obligadas a reorganizar turnos y esquemas horarios para ajustarse al nuevo tope legal de horas semanales, sin excepciones por sector o tamaño de empresa.

¿Cómo quedó la jornada laboral en Colombia durante 2025?

Durante 2025, la legislación vigente establece que la jornada laboral máxima es de 44 horas por semana, un límite que comenzó a regir en julio de ese año. Este cambio correspondió a la penúltima etapa del cronograma de reducción previsto en la Ley 2101 de 2021.

La modificación significó que los trabajadores pasaran a cumplir dos horas menos de trabajo semanal, sin recortes salariales ni alteraciones en sus prestaciones. El ajuste fue presentado como un paso clave hacia un mercado laboral más equilibrado, moderno y competitivo, alineado con estándares internacionales.

Desde cuándo rige la jornada laboral de 42 horas semanales

El miércoles 15 de julio de 2026 marcará el inicio de la jornada laboral de 42 horas semanales en todo el territorio nacional. Desde ese día, las empresas —sin importar su tamaño o sector— deberán adecuar sus cronogramas internos para respetar el nuevo tope legal.

El Gobierno reiteró que no habrá reducción de salarios ni pérdida de beneficios, garantizando que los trabajadores mantendrán las mismas condiciones económicas mientras se benefician de una mejor distribución del tiempo.

Qué dice la Ley 2101 de 2021 sobre la reducción de la jornada laboral

La Ley 2101 de 2021 estableció una reducción gradual de la jornada laboral en Colombia, pasando de 48 horas semanales a 42 en un plazo de cuatro años. El proceso inició en 2023 y culminará con la entrada en vigor del nuevo límite en julio de 2026.

La normativa aclara que la hora de almuerzo no se contabiliza como parte de la jornada efectiva de trabajo, y que el Ministerio del Trabajo será la entidad encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, imponiendo sanciones a las empresas que no respeten la reducción horaria.

¿Cuáles son las ventajas de la nueva jornada laboral en Colombia?

Entre los principales beneficios de la reducción a 42 horas se destacan la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, el aumento en la productividad y la posibilidad de dedicar más tiempo al descanso o a la familia.

Expertos aseguran que los países con jornadas más cortas suelen registrar menores índices de estrés y ausentismo laboral.

Sin embargo, los gremios empresariales advierten desafíos logísticos para reorganizar los turnos, especialmente en sectores como comercio, manufactura y servicios, donde podría ser necesario contratar más personal o implementar nuevos modelos de trabajo.

A pesar de estos retos, el Gobierno mantiene su postura: la medida apunta a consolidar una relación laboral más equilibrada, moderna y sostenible, en línea con las tendencias internacionales.