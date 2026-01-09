La conversación, que duró cerca de 40 minutos, se produjo tras meses de tensiones y amenazas, y abordó temas de seguridad y cooperación en América Latina.

Uno de los hechos más relevantes para la política latinoamericana ocurrió el pasado 7 de enero, cuando los presidentes de Colombia y Estados Unidos sostuvieron su primera llamada telefónica desde que asumieron sus respectivos mandatos.

Este contacto representa un punto clave en la relación bilateral, que había mostrado tensiones y desacuerdos durante los meses anteriores, especialmente en temas de seguridad regional y cooperación internacional.

La comunicación se da en un contexto de alta expectativa, luego de amenazas previas por parte de Estados Unidos y de la situación política en Venezuela. La llamada, que duró cerca de 40 minutos, abrió la posibilidad de restablecer canales de comunicación directa entre ambos países y generar un marco más estable para el diálogo diplomático en la región.

¿Qué se dijo durante la llamada entre Petro y Trump?

La llamada se realizó en el Despacho Oval con periodistas presentes bajo la condición de no revelar detalles, y se produjo luego de que la Casa Blanca informara que Donald Trump quería comunicarse directamente con Gustavo Petro, según informó Thee New York Times. Trump fue notificado de la llamada mediante un mensaje escrito que decía: “El presidente colombiano Gustavo Petro lo está llamando”.

Durante la conversación, Trump destacó que la captura de Nicolás Maduro había tenido un efecto intimidante sobre otros líderes de la región, mientras que Petro aprovechó la oportunidad para plantear temas concretos y solicitar el restablecimiento de las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes, con el objetivo de fortalecer la coordinación diplomática y la seguridad regional.

Después de finalizar la conversación, Petro se dirigió a cientos de ciudadanos en la Plaza de Bolívar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Hubo mediación y cómo afectó la tensión con Estados Unidos?

Fuentes citadas por The New York Times indicaron que un senador republicano habría actuado como mediador para facilitar el contacto entre ambos presidentes. La llamada de Petro y Trump pareció disipar cualquier amenaza inmediata de acción militar estadounidense, aunque el contexto previo incluía declaraciones de Trump que habían generado alarma en Colombia y en la región.

Tras la llamada, Gustavo Petro afirmó de manera contundente: “Estamos en peligro. Porque la amenaza es real. La creó Trump”, según declaró poco antes de salir a la Plaza de Bolívar. Esta frase refleja la percepción de riesgo que tenía el mandatario colombiano y la tensión existente respecto a la política estadounidense hacia la región.

¿Qué dijo Petro tras la llamada y cuál fue su mensaje a la región?

Después de finalizar la conversación, Petro se dirigió a cientos de ciudadanos en la Plaza de Bolívar, donde destacó que la llamada había modificado el enfoque de su discurso inicial: “Hoy, traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro porque es que yo sé de la guerra, entonces… Viví una parte de eso hace mucho. Todo ha cambiado”, afirmó, según The New York Times.

El presidente colombiano agregó detalles sobre el desarrollo de la llamada: “Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me queda de para arriba… y en la conversación toqué dos temas para no alargarme y una solicitud: se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente”.

Además, Petro confirmó un contacto con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, y señaló que: “No podemos bajar la guardia”. Estas declaraciones subrayan la intención del mandatario de consolidar canales de comunicación que reduzcan riesgos y fortalezcan la cooperación política en la región.