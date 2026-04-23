Las autoridades educativas confirmaron oficialmente que el viernes 24 de abril no habrá clases para un grupo específico de alumnos en España. De esta manera, habrá un fin de semana largo de cuatro días consecutivos para estas escuelas de primaria y secundaria. Esta decisión está directamente relacionada con el festivo autonómico del 23 de abril, que en 2026 cayó jueves y permitió la configuración de un puente escolar en dos comunidades autónomas. En principio, este jueves 23 de abril no fue un festivo que abarcó a todo el país, sino únicamente en Aragón y Castilla y León, donde la fecha forma parte del calendario oficial de cada comunidad. Al caer en jueves, las consejerías de Educación de ambas regiones resolvieron declarar el viernes 24 como día no lectivo para los niveles de primaria y secundaria, lo que permite a los estudiantes disfrutar de cuatro días seguidos sin actividad escolar: jueves 23, viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de abril. En el caso de Aragón, el 23 de abril se celebra el Día de Aragón, una jornada con profundo significado institucional y cultural vinculada a San Jorge, patrón de la comunidad. Justamente, el festivo se aplica en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel, sin excepciones territoriales. Por su parte, en Castilla y León, la fecha conmemora la Batalla de Villalar de 1521, un acontecimiento clave en la historia de la comunidad. El descanso alcanza a las nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. En este territorio también se confirmó que el viernes 24 será no lectivo, completando así el puente escolar. La clave del fin de semana largo está en la combinación de factores: un festivo autonómico que coincide con un jueves y la posterior decisión administrativa de fijar el viernes como día no lectivo. Aunque el viernes 24 no es festivo laboral, sí implica el cierre de los centros educativos, lo que permite a los alumnos extender el descanso hasta el domingo. Cabe señalar que este tipo de “puente” escolar suele darse varias veces a lo largo del calendario, especialmente cuando un día festivo coincide o queda próximo a un fin de semana. En ese sentido, el siguiente feriado de alcance nacional en España será el 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo, que este año cae en viernes y dará lugar a otro fin de semana largo. Además, los próximos días festivos de España de este año serán: