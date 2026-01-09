En esta noticia

El arranque de 2025 llega con una suspensión total de la atención bancaria presencial en todo el país.

El sistema financiero confirmó que el lunes 12 de enero no habrá atención al público en ninguna sucursal bancaria de Colombia, una decisión que implica el cierre de oficinas, la cancelación de trámites presenciales y la imposibilidad de realizar operaciones en ventanilla.

La medida aplica para todas las entidades, sin excepciones, y responde al carácter de festivo nacional por el Día de los Reyes Magos.

En una fecha clave para pagos, retiros y ajustes financieros en vacaciones, los bancos reiteraron el llamado a los usuarios para que organicen con anticipación sus movimientos de dinero y utilicen los canales digitales habilitados durante la jornada.

¿Por qué los bancos no abren el 1 de enero en Colombia?

El 12 de enero es un festivo nacional obligatorio, por lo que el cierre de los bancos no corresponde a una decisión aislada ni extraordinaria. De acuerdo con la normativa vigente y el calendario oficial, ese día no se presta atención bancaria presencial en ninguna parte del país.

El cierre incluye:

  • Sucursales bancarias tradicionales
  • Oficinas en centros comerciales
  • Puntos de atención empresarial
  • Oficinas especializadas y preferenciales

Esta suspensión se aplica todos los años y hace parte del funcionamiento regular del sistema financiero en días festivos.

Todos los bancos cierran sus puertas el 12 de enero: no habrá atención al público ni operaciones en ventanilla.
¿Habrá atención al público en bancos el 1 de enero?

No. El 12 de enero no habrá atención al público en bancos, cooperativas financieras ni compañías de financiamiento que operen con oficinas físicas en Colombia. Durante esa jornada no será posible realizar:

  • Retiros o consignaciones en ventanilla
  • Apertura de cuentas o productos financieros
  • Entrega de tarjetas, chequeras o documentos
  • Trámites que requieran validación presencial
  • Asesorías comerciales en oficina

La atención presencial se retomará el siguiente día hábil, según el horario habitual de cada entidad bancaria.

¿Qué operaciones bancarias sí funcionarán el 1 de enero?

Aunque las oficinas estarán cerradas, el sistema financiero no se detiene por completo. Durante el 12 de enero seguirán habilitados varios canales alternativos:

En el caso de los corresponsales bancarios, su operación dependerá del horario del establecimiento donde estén ubicados, ya que muchos comercios reducen su jornada o cierran durante el festivo.

¿Qué trámites no se podrán hacer el 12 de enero en Colombia?

El cierre bancario del 12 de enero suspende por completo los trámites presenciales. Entre los más afectados están:

  • Retiros de grandes sumas de efectivo
  • Cambio o cobro de cheques de gerencia
  • Actualización de datos que exige presencia física
  • Solicitudes de productos financieros en oficina
  • Asesorías personalizadas con ejecutivos

Por esta razón, las entidades recomiendan no dejar diligencias importantes para esa fecha y anticiparse al cierre.