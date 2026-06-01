La Corte Suprema recordó que el tiempo de una pensión de invalidez puede ser reconocido para acceder a la pensión de vejez.

La pensión es uno de los temas que más consultas genera entre los trabajadores de Colombia, especialmente cuando se presentan situaciones relacionadas con enfermedades, accidentes o pérdida de capacidad laboral. En este contexto, una decisión judicial volvió a poner sobre la mesa las reglas que aplican para quienes han sido beneficiarios de una pensión de invalidez.

La Corte Suprema de Justicia reiteró que existe una norma que protege a las personas que, tras recuperar parte de su capacidad laboral, dejan de recibir la pensión de invalidez y posteriormente buscan acceder a la pensión de vejez. Según el alto tribunal, el tiempo durante el cual recibieron esa prestación puede tener efectos para el reconocimiento de una futura jubilación.

El pronunciamiento surgió a partir de una disputa entre un ciudadano y Colpensiones, caso que terminó convirtiéndose en una referencia importante para interpretar los derechos de quienes atravesaron una condición de invalidez y luego recuperaron parcialmente su salud.

¿Quiénes pueden obtener una segunda pensión en Colombia según la Corte Suprema?

La decisión judicial se refiere a personas que recibieron una pensión de invalidez debido a una pérdida significativa de su capacidad laboral y que posteriormente dejaron de percibirla tras una nueva evaluación médica que determinó una mejoría en su condición. En estos casos, la normativa permite que el período durante el cual recibieron esa prestación tenga efectos para una futura pensión de vejez.

La Corte explicó que esta posibilidad busca evitar que quienes enfrentaron limitaciones físicas o de salud durante años se vean perjudicados al momento de cumplir los requisitos para jubilarse. De esta manera, se reconoce una protección especial para quienes estuvieron alejados del mercado laboral debido a circunstancias que escapaban de su voluntad.

La decisión beneficia a personas que recuperaron su capacidad laboral y dejaron de recibir la prestación por invalidez. (Fuente: iStock - Edición propia)

¿Cómo se cuentan las semanas de la pensión de invalidez para la pensión de vejez?

La Sala de Casación Laboral recordó que el Decreto 832 de 1996 establece una regla específica para estos casos. Cuando una persona pierde la condición de invalidez y deja de recibir la prestación económica, el tiempo durante el cual disfrutó de esa pensión puede ser considerado como tiempo cotizado dentro del sistema.

Además, la norma señala que para efectos de los cálculos pensionales también debe tenerse en cuenta el ingreso base utilizado para liquidar la prestación de invalidez. Esto permite que el trabajador no pierda completamente esos años por el hecho de haber estado imposibilitado de ejercer una actividad laboral remunerada.

¿Por qué la Corte Suprema le dio la razón al afiliado frente a Colpensiones?

El caso se originó cuando un ciudadano solicitó el reconocimiento de su pensión de vejez y pidió que se incluyeran las semanas correspondientes al período en el que recibió la pensión de invalidez. Sin embargo, la administradora argumentó que durante ese tiempo no se realizaron aportes al sistema y, por lo tanto, no podía contabilizarse como cotización efectiva.

La Corte concluyó que la interpretación correcta debía ajustarse a lo establecido por la legislación vigente. Para los magistrados, exigir que una persona cotice mientras enfrenta una condición que le impide trabajar sería contrario al propósito de protección que inspira el sistema de seguridad social colombiano.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la pensión de invalidez en Colombia?

La legislación colombiana establece que esta prestación está dirigida a quienes hayan perdido al menos el 50 % de su capacidad laboral por causas que no sean de origen profesional y que no hayan sido provocadas de manera intencional. Además, se exige cumplir determinadas condiciones de cotización dentro del sistema pensional.

Cuando la invalidez es consecuencia de una enfermedad, la persona debe acreditar un número mínimo de semanas aportadas durante los años previos a la estructuración de la condición. En caso de que la invalidez derive de un accidente, también se exige un historial de cotizaciones reciente y un nivel mínimo de fidelidad al sistema, requisitos que buscan garantizar la sostenibilidad de la prestación.