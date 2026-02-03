Una fecha tradicional del calendario vuelve a generar expectativa por la forma en que la ley organiza el descanso y puede alterar la rutina semanal. (Fuente: Archivo)

Las decisiones sobre el calendario de feriados en Colombia suelen generar expectativa, especialmente cuando coinciden con fechas tradicionales del calendario religioso. En marzo, una conmemoración histórica vuelve a aparecer en el radar de trabajadores, estudiantes y empresas.

El Día de San José suele despertar dudas por la forma en que se aplica el descanso. La clave no está solo en la fecha original, sino en cómo la normativa colombiana ordena su traslado.

Detrás de este feriado hay una regla clara que explica por qué, en algunos años, se configura un fin de semana largo, incluso cuando la celebración no cae de forma natural en viernes o lunes.

Nuevo feriado en todo el país: cómo se aplica

El Día de San José se conmemora tradicionalmente el 19 de marzo, pero en Colombia rige la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de varios feriados al lunes siguiente cuando no coinciden con ese día.

Por este motivo, el descanso oficial no se fija de manera inamovible en la fecha original, sino que se mueve al lunes más cercano. En los años en que el traslado ubica el feriado un lunes 23 de marzo, se genera un fin de semana largo legal y nacional, válido para todo el país.

Qué implica el feriado de San José para trabajadores y servicios

Cuando el Día de San José se traslada al lunes, el impacto se refleja en la actividad laboral y administrativa. Durante esa jornada, entidades públicas, bancos y oficinas estatales suspenden su atención habitual, salvo servicios esenciales.

En el sector privado, la aplicación del feriado depende del tipo de actividad, aunque el descanso es obligatorio y remunerado para los trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo. En este contexto, el fin de semana largo se organiza de la siguiente manera:

Sábado y domingo : descanso habitual

Lunes : feriado nacional por el Día de San José

Viernes previo: jornada laboral normal

Feriados trasladables en el calendario colombiano

El Día de San José forma parte del grupo de feriados que se trasladan por ley. Junto a esta fecha, el calendario colombiano incluye otras celebraciones que siguen el mismo criterio:

Reyes Magos

San Pedro y San Pablo

La Asunción de la Virgen

Día de la Raza

Todos los Santos

Este esquema busca concentrar los descansos en lunes, facilitar la planificación y ordenar la actividad económica sin alterar el carácter histórico de cada conmemoración.