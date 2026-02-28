Colombia ha ingresado en una fase crucial para la discusión del salario mínimo y el auxilio de transporte para 2026, un proceso que se formalizó esta semana y que ya suscita expectativas entre trabajadores, empresarios y analistas. Aunque no se ha establecido un valor oficial, las estimaciones preliminares del sistema financiero sugieren que el nuevo salario mínimo podría superar los 1,6 millones de pesos, mientras que el auxilio de transporte se aproximaría a los 180.000 pesos el año próximo. Las proyecciones, que servirán como fundamento para la negociación tripartita, se basan en el análisis del comportamiento de la inflación, la productividad y el ritmo de recuperación económica proyectado para 2025. Varios analistas advierten que un aumento de doble dígito podría presionar la inflación de 2026, especialmente en sectores como alimentos, transporte y arriendos. Estas estimaciones parten de un aumento que rondaría entre el 9 % y el 12 %, dependiendo de cómo cierre la inflación este año. Los equipos económicos de Bancolombia, el Banco de Bogotá y otros centros de análisis anticipan que el salario mínimo del próximo año podría ubicarse entre 1.550.000 y 1.600.000 pesos, sin incluir el auxilio de transporte. Los primeros cálculos sugieren que el auxilio de transporte podría ubicarse entre 170.000 y 185.000 pesos en 2026. Este beneficio representa aproximadamente el 10 % del salario mínimo legal mensual y está directamente relacionado con el ajuste que se acuerde en la mesa de concertación. Si el incremento se aproxima al 12 %, el total que recibiría un trabajador que percibe el salario mínimo —incluyendo el auxilio— podría superar los 1.780.000 pesos mensuales, cifra que establecería un nuevo máximo histórico para los ingresos más bajos del país. El plazo legal para que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales alcance un acuerdo entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras se extiende hasta el 30 de diciembre de 2025. El calendario estipula que: Los sindicatos generalmente solicitan incrementos superiores al 12 %, mientras que los gremios empresariales tienden a proponer ajustes que se fundamentan exclusivamente en la inflación y la productividad. Los análisis realizados por los especialistas sugieren que un incremento que supere la productividad puede resultar en una presión adicional sobre los precios. Este fenómeno se produce debido a que numerosas empresas trasladan los incrementos en los costos laborales al consumidor final. Las proyecciones de entidades privadas sugieren que, en caso de que el aumento supere el 10 %, la inflación del año siguiente podría situarse en torno al 4,4 %, un nivel que complicaría la labor del Banco de la República en la reducción de tasas de interés y limitaría la velocidad de la recuperación económica. El Gobierno ha reafirmado su compromiso de asegurar un incremento real del salario mínimo, lo que implica que el ingreso básico debe aumentar por encima del costo de vida. No obstante, las organizaciones empresariales —como la ANDI y Fenalco— han señalado que un ajuste excesivo podría impactar negativamente la formalidad, la contratación y la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Fenalco ha manifestado que reconsideraría su participación en la mesa de concertación si el Gobierno opta por establecer el aumento mediante decreto, sin un proceso de negociación adecuado, argumentando que tal acción podría comprometer el espíritu de concertación establecido en la legislación.