En el marco de la pandemia provocada por COVID-19, cuando numerosos restaurantes se vieron forzados a cerrar o a adaptarse a la modalidad de entregas a domicilio, emergió Colorado Panadería. Este establecimiento comenzó como una tienda de sándwiches, pero rápidamente se transformó en una panadería que se distingue por su propuesta centrada en ingredientes locales y recetas artesanales. Ubicado en la Calle 66 con Carrera 4, en Bogotá, el establecimiento ha logrado captar la preferencia de sus clientes gracias a su enfoque en el pan y el maíz. Este proyecto es impulsado por los mismos fundadores de Mesa Franca, uno de los restaurantes más reconocidos del país. La calidad, el sabor y la atención al detalle en cada plato han convertido a este lugar en uno de los lugares predilectos de los capitalinos. La propuesta gastronómica del establecimiento era elogiada por su originalidad y su respeto hacia los ingredientes colombianos. Muchos comensales resaltaban el ambiente acogedor y la atención personalizada como elementos esenciales de la experiencia. “Era uno de mis lugares predilectos en Bogotá”, expresó una seguidora en redes sociales tras conocerse el cierre. Entre los platos más memorables de Colorado Panadería se encontraban el pastel de pollo con salsa de chontaduro, inspirado en la tradición vallecaucana y el tamal con papa criolla, guiso de chorizo, huevo frito y queso de oveja rallado. Su menú, con precios que oscilaban entre $25.000 y $35.000, ofrecía sabores que fusionaban lo ancestral con lo contemporáneo. En su cuenta oficial de Instagram, el restaurante publicó un breve pero emotivo mensaje: “¡Colorado se despide! Ya estamos cerrados. Gracias a todos nuestros empleados, proveedores y clientes que disfrutaron con nosotros”. Las reacciones no se hicieron esperar: “Muero de tristeza”; “Voy a extrañar este lugar donde siempre fui feliz”; “Qué triste, ahora dónde encontraré mis galletas de mambe”, expresaron algunos de sus seguidores. A pesar de que no se han compartido detalles oficiales sobre los motivos del cierre, factores como las secuelas económicas de la pandemia y las obras urbanas que dificultan el acceso en varias zonas de Bogotá han impactado de forma negativa al sector gastronómico y Colorado Panadería no fue la excepción.