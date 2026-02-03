Dos festivos clave se moverán y cambiarán la forma en que muchos ciudadanos planean sus descansos (Fuente: ChatGPT - creada con IA).

El Gobierno nacional confirmó que los dos feriados más esperados de 2026 —los de Semana Santa— no quedarán en las mismas fechas que en 2025 y eso tendrá un efecto directo en la programación de vacaciones, licencias, turnos y viajes en todo el país.

La modificación no es menor: altera uno de los bloques de descanso más estratégicos del calendario colombiano y ya está generando ajustes en empresas, colegios y el sector turístico.

A diferencia de otros festivos que se trasladan por la Ley Emiliani, el Jueves Santo y el Viernes Santo no se mueven al lunes siguiente, sino que se fijan según el calendario religioso. Eso hace que cada año caigan en fechas distintas y, para 2026, el cambio será lo suficientemente marcado como para obligar a revisar con lupa cualquier solicitud de vacaciones.

¿Cuándo es Semana Santa en 2026 y por qué cambia frente a 2025?

La Semana Santa de 2026 en Colombia arrancará el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos y terminará el domingo 5 de abril con el Domingo de Resurrección. Esto significa que todo el bloque religioso y laboral quedará ubicado a comienzos de abril, varias semanas antes de lo que ocurrió en 2025.

La razón de este movimiento está en el calendario litúrgico, que depende de los ciclos lunares y no de fechas fijas. Por eso, aunque los colombianos suelen asociar la Semana Santa con la mitad de abril, en 2026 llegará más temprano y cambiará por completo la distribución de los días hábiles y festivos de ese mes.

El Gobierno moverá los dos feriados más esperados de 2026 y todos los trabajadores deben revisar sus vacaciones. Fuente: Shutterstock Aliaksandr Bukatsich

¿Qué días caen el Jueves Santo y el Viernes Santo en 2026?

En 2026, los dos feriados oficiales de Semana Santa quedarán así en Colombia:

Jueves Santo: 2 de abril de 2026

Viernes Santo: 3 de abril de 2026

Ambos son festivos nacionales obligatorios para el sector público y privado, salvo las actividades esenciales. Al no estar sujetos a traslado, se respetan exactamente esas fechas, lo que facilita la planeación, pero también obliga a las empresas y trabajadores a ajustar cronogramas con anticipación.

¿Habrá puente largo en Semana Santa 2026?

Sí. La combinación del Jueves Santo y el Viernes Santo con el fin de semana dará lugar a un puente de cuatro días consecutivos, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril de 2026.

Ese bloque se perfila como uno de los más largos y apetecidos del año, tanto para el descanso como para el turismo interno. Destinos como Popayán, Mompox, Tunja, Villa de Leyva y varios municipios con tradición religiosa suelen registrar alta ocupación hotelera y fuerte movimiento de viajeros durante esos días.

¿Cuántos festivos tendrá abril de 2026?

Abril de 2026 tendrá dos festivos oficiales, ambos concentrados en la Semana Santa: