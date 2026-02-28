Los conductores mayores de 65 años en Colombia deben anticiparse a la caducidad de su licencia de conducción. La normativa vigente requiere que se acredite la aptitud física, mental y de coordinación motriz a través de un examen en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado. En este sentido, si el certificado no se encuentra registrado en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), la autoridad competente no podrá proceder con la renovación del documento. Esta información es proporcionada por las guías oficiales de la Alcaldía de Bogotá y la Ventanilla Única de Servicios, que también verifican el cumplimiento del requisito de estar a paz y salvo por multas. Adicionalmente, el Ministerio de Transporte establece, a través de la Resolución 217 de 2014, las directrices sobre la expedición de estos certificados de aptitud y los aspectos que se evalúan (visión, audición, coordinación motriz, condiciones físicas y mentales, entre otros). Esta exigencia es aplicable a todos los conductores y se torna especialmente relevante en edades avanzadas debido a los períodos de vigencia más reducidos. Es importante considerar un aspecto operativo que frecuentemente se ignora: el certificado médico posee una vigencia máxima de 6 meses; si transcurre dicho período sin finalizar el trámite, será necesario repetir los exámenes. Para llevar a cabo la renovación, la entidad de tránsito verifica en el RUNT que usted cuente con un certificado vigente de examen físico, mental y de coordinación motriz emitido por un CRC y reportado a través del sistema SICOV. En caso de que el certificado no esté cargado o haya expirado, la solicitud será rechazada. Adicionalmente, es necesario estar inscrito en el RUNT, presentar su documento y no tener comparendos pendientes (o contar con un acuerdo de pago). La vigencia de los servicios está sujeta al tipo de servicio y a la edad del solicitante: El CRC tiene la responsabilidad de asegurar que el conductor mantenga condiciones físicas, mentales, sensoriales y de coordinación que sean compatibles con la conducción segura. La Resolución 217 de 2014 establece el marco técnico para la realización de dichos exámenes y la emisión del certificado. Si el resultado no es apto, el sistema no permitirá la renovación hasta que se cumplan las condiciones que el profesional indique (tratamientos, ayudas ópticas/auditivas u otras medidas).