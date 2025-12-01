La Policía Nacional de Colombia atraviesa uno de los procesos de renovación más importantes de los últimos años. El pasado septiembre el Gobierno entregó nuevos vehículos oficiales que buscan reforzar la capacidad operativa y agilizar las labores de patrullaje.

Este movimiento generó expectativa entre los ciudadanos, ya que la incorporación de estas unidades coincide con una estrategia más amplia de modernización institucional.

Durante el acto de entrega se exhibieron motos y automóviles policiales alineados para su futura puesta en operación, sin especificación técnica pública de cada modelo.

Si bien hay imágenes y reportes sobre la entrega de motocicletas y otros vehículos, aún quedan interrogantes por resolver sobre su despliegue total, su tecnología y cómo impactarán en la seguridad del país.

Qué se sabe oficialmente sobre la entrega de 471 motos y 33 automóviles

La Administración de Medellín confirmó la entrega de 504 vehículos destinados a fortalecer la capacidad operativa de la Policía Metropolitana. En el evento se exhibieron 471 motocicletas y 33 automóviles, alineados y rotulados, como parte de una inversión orientada a mejorar la reacción, la presencia territorial y las labores de inteligencia.

Los reportes de prensa señalan que la flota fue presentada públicamente en septiembre de 2025, pero no incluyen un inventario específico ni un listado técnico de los vehículos entregados. Aunque se publicaron múltiples fotografías del acto, no se han emitido comunicados posteriores confirmando cuántas de las unidades ya están en operación activa en las calles de Medellín.

Qué modelos podrían integrar la flota

El medio especializado PubliMotos indicó que, aunque no existe un informe oficial sobre las referencias, el análisis de las imágenes disponibles sugiere la presencia de motocicletas Honda XRE 300 (versión Sahara). Según su descripción técnica, se trata de una moto dual-sport de 300 cc con inyección PGM-FI, frenos de disco y neumáticos Metzeler Enduro 3, diseñada para terrenos mixtos.

Este modelo ya había sido utilizado en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín desde 2018, destacándose por su resistencia, versatilidad y capacidad para operar en zonas urbanas y rurales. PubliMotos también menciona la posible inclusión de la Honda NX 190, reconocida por su tecnología Euro 5, su consumo eficiente y su diseño adecuado para patrullajes urbanos exigentes.