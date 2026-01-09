Inauguran la obra del milenio: la estación de trenes más grande del mundo mide más que 170 canchas de fútbol (Fuente: archivo).

El transporte moderno ha alcanzado un hito significativo con la apertura de la estación de tren más grande del mundo. Este proyecto, situado en la ciudad china de Chongqing, representa un avance sin precedentes en términos de infraestructura, tecnología y diseño urbano.

La estación, conocida como Chongqing East Railway Station, fue oficialmente inaugurada el 27 de junio de 2025 después de un periodo de construcción de siete años. Su desarrollo implicó una inversión de 7.800 millones de dólares y fusiona una arquitectura inspirada en el estilo cyberpunk con elementos naturales característicos de la región montañosa de Chongqing.

Con una superficie de más de 1,22 millones de metros cuadrados, el complejo ferroviario es comparable a 170 canchas de fútbol y tiene la capacidad de movilizar hasta 16.000 pasajeros por hora.

¿Cómo es la estación más grande del mundo?

Desde su acceso principal, la Chongqing East Railway Station se asemeja más a un aeropuerto que a una terminal ferroviaria. Cuenta con 15 plataformas y 29 vías, distribuidas de manera que evitan la congestión incluso en las horas pico.

En su interior hay más de 5.000 asientos, mil de ellos con puertos USB, además de restaurantes, tiendas y pantallas digitales que cubren cada sector del complejo. Su arquitectura refleja la fusión entre naturaleza e innovación que caracteriza a Chongqing.

Inauguran la estación de tren más grande del mundo en Chongqing.

Rutas y conectividad esenciales para tu viaje

Desde la estación es posible desplazarse hacia ciudades como Shanghái, Chengdu, Cantón y Pekín, en trayectos que oscilan entre seis y ocho horas.

Asimismo, establece conexiones entre las rutas Chongqing-Xiamen, Shanghái-Chongqing-Chengdu y Chongqing-Wanzhou, consolidando a la región como un eje fundamental del sistema ferroviario chino.