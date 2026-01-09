Inauguran una impresionante obra a 625 metros de altura que acorta un viaje de dos horas a dos minutos. (Imagen: Archivo)

El puente del Gran Cañón de Huajiang, ubicado en la provincia de Guizhou (China), fue inaugurado al público el 28 de septiembre y se establece como una megaobra de récord: su tablero se eleva 625 metros sobre el río Beipan y la estructura total se extiende por casi 3 kilómetros.

De acuerdo con informes de medios estatales, su construcción demandó menos de cuatro años y superó a otro puente de la misma provincia, convirtiéndose en el más alto del mundo. Sus torres alcanzan los 262 metros de altura, lo que lo posiciona entre las infraestructuras más imponentes de su tipo.

La obra es parte de la carretera Guizhou S57, diseñada para unir regiones montañosas y acortar los tiempos de desplazamiento, además de fomentar la actividad turística en la zona. Aunque algunas instalaciones, como una cafetería ubicada en una de las torres, todavía no funcionan plenamente, la afluencia turística ya es considerable y se reporta ocupación total en los alojamientos cercanos.

¿Cómo la ingeniería reduce el tiempo de viaje y ahorra minutos?

Antes de su inauguración, atravesar el cañón requería transitar por carreteras de montaña angostas y serpentinas, un trayecto que podía tardar hasta 2 horas. El nuevo viaducto cruza el valle en trazado recto, lo que reduce el tiempo de desplazamiento a aproximadamente dos minutos por la S57, según información citada por The Guardian.

El tramo central del puente, que se extiende por 1420 metros, permite una circulación continua y sin desvíos, contribuyendo a una notable disminución del tiempo tanto para el transporte local como para los recorridos turísticos.

Un trabajador de seguridad que participó en el proyecto, conocido como el señor Fu, describió la experiencia de estar sobre la estructura como impactante: “La vista es fantástica. Debajo fluye el río Beipan, con el pueblo de Huajiang cerca y también una cascada. Es muy emocionante: el puente es muy alto y vienen muchos visitantes”.

Turismo extremo y controles: experiencias para visitantes

Además de su función vial, la obra incluye plataformas panorámicas, una pasarela de cristal suspendida a más de 580 metros de altura, áreas habilitadas para puenting y espacios destinados al slackline y eventos de salto BASE. Para regular la asistencia y garantizar las condiciones de seguridad, las autoridades han establecido un cupo diario máximo de 5.000 visitantes.

No obstante, las reacciones no han sido completamente favorables. En las redes sociales han surgido cuestionamientos respecto a los altos costos de ingreso, la limitada oferta de estacionamiento y la existencia de sectores del complejo que aún no están completamente habilitados. Sin embargo, los comercios y hospedajes de la zona reportan un aumento significativo en la actividad y en el nivel de reservas.

Impacto económico en comunidades locales y su efecto en el desarrollo

Hoteles, restaurantes y comercios de la región han reportado incrementos relevantes en visitas y niveles de ocupación desde la inauguración. Algunos dueños de alojamientos afirman haber alcanzado el lleno total desde las primeras jornadas, lo que evidencia un flujo turístico constante.

No obstante, un sector de la población expresa inquietud por la dificultad de gestionar este crecimiento. Se mencionan alertas sobre una eventual congestión del área, el aumento del costo de vida y la necesidad de garantizar que los beneficios económicos lleguen también a las comunidades más pequeñas, sin quedar concentrados exclusivamente en grandes operadores turísticos.